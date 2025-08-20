¿Por qué la estrella de mar es "culona"?: la sorprendente explicación de una científica del streaming del Conicet

Nadia "Coralina" Cerino es una de las biólogas marinas que participaron en el stream del Conicet que fue furor mientras realizaban la expedición por las zonas más profundas del mar argentino. En la noche del martes fue al Otro día perdido, el nuevo late show de Mario Pergolini y explicó uno de los fenómenos más memorables de la transmisión.
Nadie explicó cómo vivió todas las experiencias del show de internet. Fue “impensado, una locura”, dijo la científica, “cuando me subí al buque era Nadia, una investigadora entre todos y nada... se volvió bastante popular esto”.
"Coralina" y la explicación de por qué la estrella de mar era "culona"
Entre sus dichos recordó a la "estrella de mar culona" y explicó por qué tenía esa forma. Nadia destacó el hallazgo de una estrella de mar que sorprendió a todos por su peculiar apariencia, ya que parecía tener “nalgas”. Sin embargo, aclaró que no se trata de glúteos, sino de su estómago, una característica propia de este equinodermo. La explicación despertó curiosidad y generó risas entre quienes escuchaban.
En realidad, las estrellas de mar son animales carnívoros con una forma muy particular de alimentarse: pueden sacar su estómago hacia afuera y luego volver a retraerlo. Durante este proceso, su cuerpo suele hincharse y modificar levemente su forma. En este caso, al estar adherida a una pared, la disposición de su sistema digestivo generó dos protuberancias que daban la impresión de un aspecto “culón”.
La historia de Nadia y su ingreso al Conicet
Nadia cuenta con una gran historia en la que logró recibirse de bióloga, según cuenta, "de grande". Explicó que cuando comenzó su formación había un límite de edad en el Conicet, por lo que empezó dando clases mientras y en paralelo hacía un doctorado. Finalmente, ingresó a la Prefectura como profesional para hacer investigación.
“El mar argentino es uno de los menos estudiados, no conocíamos nada. Fue ir descubriendo el mar, y el fondo, con la gente” dijo la experta. “Yo estudio los organismos, los trato de determinar, clasificar, y ver qué fauna existe, que animales hay acá”, explicó, sobre su rol de especialista en corales y taxónoma.