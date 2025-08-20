¿Por qué la estrella de mar es "culona"?: la sorprendente explicación de una científica del streaming del Conicet

"Coralina" y la explicación de por qué la estrella de mar era "culona"

Entre sus dichos recordó a la "estrella de mar culona" y explicó por qué tenía esa forma. Nadia destacó el hallazgo de una estrella de mar que sorprendió a todos por su peculiar apariencia, ya que parecía tener “nalgas”. Sin embargo, aclaró que no se trata de glúteos, sino de su estómago, una característica propia de este equinodermo. La explicación despertó curiosidad y generó risas entre quienes escuchaban.