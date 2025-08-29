Netflix apuesta al drama francés con esta serie intensa y no apta para menores

Netflix sigue consolidando su catálogo con historias para todos los gustos, y una de las producciones francesas más exitosas en los últimos años se encuentra entre las más recomendadas por la plataforma. Se trata de “Hasta ahora todo va bien”, una serie dramática de 8 capítulos, que ha captado la atención de suscriptores por su trama intensa y breve, perfecta para quienes buscan contenido sin relleno.
La serie, disponible desde mediados de 2023, centra su historia en una periodista que se ve envuelta en el caos al intentar proteger a su hermano de las autoridades, involucrando a su familia en las peligrosas maquinaciones de un narcotraficante. La producción destaca por su realismo y situaciones extremas, incluyendo violencia, lenguaje adulto y temáticas vinculadas al crimen organizado, por lo que no es apta para menores de 16 años.
Según los suscriptores, uno de los puntos más valorados de la serie es su ritmo narrativo: cada capítulo avanza con rapidez, manteniendo al espectador al borde de la trama sin escenas innecesarias. Esto, sumado a la calidad creciente de las producciones francesas en Netflix, ha posicionado a la serie como una de las más recomendadas del catálogo actual.