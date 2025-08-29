Netflix apuesta al drama francés con esta serie intensa y no apta para menores

La serie, disponible desde mediados de 2023, centra su historia en una periodista que se ve envuelta en el caos al intentar proteger a su hermano de las autoridades, involucrando a su familia en las peligrosas maquinaciones de un narcotraficante. La producción destaca por su realismo y situaciones extremas, incluyendo violencia, lenguaje adulto y temáticas vinculadas al crimen organizado, por lo que no es apta para menores de 16 años.