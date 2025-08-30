Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

La bomba estalló cuando fueron vistos el pasado 17 de agosto juntos en San Diego, Estados Unidos. De la cena en la que se encontraron participaron también Milan y Sasha, los hijos que la colombiana tuvo con Gerard Piqué. También circuló una foto de quienes, aseguran, son Shakira y de la Rúa, en un partido en la misma ciudad norteamericana.