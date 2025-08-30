Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

La idea de que las tendencias de los 2000 regresaron encontró un fuerte asidero en uno de los rumores más recientes de la farándula. Son cada vez más las personas que creen y aseguran que, después de 15 años separados, Shakira y Antonio de la Rúa están en medio de una reconciliación.
Aunque no hay pruebas explícitas ni fueron vistos caminando juntos de la mano, de la Rúa aparece cada vez más seguido rondando a la cantante colombiana. Uno de los primeros gestos que despertaron sospechas tuvo lugar en marzo de este año, cuando Shakira se mostró junto a sus propios hijos y los hijos de “Antonito”.
Shakira y Antonio de la Rúa cada vez más cerca
En las últimas horas, el nombre de la cantante colombiana se convirtió en tendencia nuevamente. Las redes sociales estallaron con la posibilidad de una segunda oportunidad para el argentino. Es que los seguidores de Shakira son partidarios de que, la relación que mantuvieron entre 2000 y 2011, dejó los mejores frutos en cuanto a su carrera musical.
La bomba estalló cuando fueron vistos el pasado 17 de agosto juntos en San Diego, Estados Unidos. De la cena en la que se encontraron participaron también Milan y Sasha, los hijos que la colombiana tuvo con Gerard Piqué. También circuló una foto de quienes, aseguran, son Shakira y de la Rúa, en un partido en la misma ciudad norteamericana.
Los seguidores de la historia no tardaron en sacar a relucir más material. De hecho, hay un video en el que se ve al hijo del ex presidente argentino presenciando un show de Shakira junto a su pequeño hijo. Según aseguran, de la Rúa todavía sigue formando parte del equipo de producción de los eventos de los que participa la artista.
La relación de Shakira y Antonio de la Rúa
Se conocieron en 2000, poco antes del despegue internacional de Shakira. A partir de ese mismo año iniciaron una relación en la que el abogado trabajó como una especie de asesor de la cantante, aunque sin una designación oficial. Después de más de 10 años de relación, en enero de 2011 anunciaron una separación en términos amistosos.
Pero los acuerdos no llegaron demasiado lejos, porque en 2012 Antonio de la Rúa demandó a su pareja por U$S100 millones, alegando que parte del éxito de Shakira era gracias a él y su manejo de contratos. Pero la justicia no encontró suficientes pruebas para dar lugar al reclamo del abogado que terminó por perder esta y otras demandas en otros países.