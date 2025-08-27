Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

España cuenta con más de 8.000 colegios privados, a los que cada año se matriculan miles de familias que buscan una formación diferenciada para sus hijos. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los precios pueden oscilar entre los 10.000 y los 30.000 euros anuales. Sin embargo, hay un centro que se sitúa en lo más alto del ranking: el American School of Barcelona (ASB), en Esplugues de Llobregat, donde estudiar puede superar los 37.500 euros al año.
Un referente internacional en educación
El ASB es considerado una de las escuelas internacionales más prestigiosas de Europa. Su modelo educativo se basa en el sistema americano -Common Core, Next Generation Science y Bachillerato Internacional- y ofrece una amplia oferta de actividades extracurriculares: desde programas de reciclaje y limpieza de playas en Barcelona hasta voluntariado en escuelas públicas y hogares de ancianos.
Las instalaciones también destacan por su nivel: un auditorio para 700 personas, gimnasio cubierto, cancha de baloncesto techada, aulas de música insonorizadas y sala de fitness. Entre sus alumnos más conocidos figuran Milan y Sasha Piqué Mebarak, hijos de Shakira y Gerard Piqué.
¿Cuánto cuesta estudiar en el colegio más caro de España?
El coste de estudiar en el American School of Barcelona incluye diferentes pagos obligatorios:
- Cuota de nuevos estudiantes: 250 euros.
- Matrícula anual: 975 euros.
- Cuota anual de reserva: 3.000 euros para Infantil (PK3, PK4, K5) o 6.000 euros para Primaria, Secundaria y Bachillerato (Grades 1-12).
- A esto se suman los precios por etapa educativa para el curso 2025-2026:
- PK3 medio día: 9.404 euros.
- PK3, PK4 y K5 (Infantil): 14.114 euros.
- Grades 1-5 (Primaria): 18.842 euros.
- Grades 6-8 (ESO inicial): 21.589 euros.
- Grades 9-12 (ESO final y Bachillerato): 26.274 euros.
El comedor escolar cuesta 1.700 euros anuales, mientras que el transporte varía según el lugar de residencia: 185 euros al mes desde Barcelona, 195 euros desde Sant Cugat y 215 euros desde Sitges.
Un estudiante de 16 años residente en Sitges, matriculado por primera vez en Bachillerato y que contrate comedor y transporte, tendría que pagar casi 37.500 euros por curso, sin incluir las actividades extraescolares.
Educación de élite para unos pocos
Con estos precios, el American School of Barcelona se convierte en el colegio más caro de España, al que solo pueden acceder familias con un alto poder adquisitivo. Su prestigio internacional y la presencia de hijos de celebridades refuerzan su exclusividad, consolidándolo como uno de los centros más demandados entre quienes buscan una formación global y diferenciada.