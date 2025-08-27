Cuánto cuesta el colegio más caro de España: allí estudiaron los hijos de Shakira y Piqué

España cuenta con más de 8.000 colegios privados, a los que cada año se matriculan miles de familias que buscan una formación diferenciada para sus hijos. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los precios pueden oscilar entre los 10.000 y los 30.000 euros anuales. Sin embargo, hay un centro que se sitúa en lo más alto del ranking: el American School of Barcelona (ASB), en Esplugues de Llobregat, donde estudiar puede superar los 37.500 euros al año.