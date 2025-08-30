Secciones
EconomíaNoticias económicas

Agosto, un mes en el que los activos argentinos acumularon pérdidas

Las acciones y ADR terminaron agosto en rojo, en medio de la volatilidad por las medidas oficiales y los escándalos que envuelven al Gobierno.

Agosto, un mes en el que los activos argentinos acumularon pérdidas
Hace 1 Hs

Agosto no ha sido un mes verde para los activos argentinos. Las acciones y ADR terminaron el mes en rojo, con un Riesgo País tuvo un retroceso hasta los 837 puntos básicos. Por caso, en Wa, los ADRs tuvieron una jornada en baja, con principales pérdidas de Cresud (-3,81%), Edenor (-2,5%) y BBVA Banco Francés (-1,75%).

En tanto, el Merval cerró con una baja del 0,63%, con lo que en el mes, ese índice arrastró una pérdida cercana al 15% tanto en pesos como medido en dólares. En un panel líder en su mayoría negativo, se destacó la baja de Sociedad Comercial del Plata (-4,51%), Edenor (-2,66%) y Metrogas (-2,42%). En la semana, la dinámica estuvo marcada por dos caídas fuertes (lunes y miércoles) y recuperaciones parciales en las ruedas siguientes. “De esta forma, llega al viernes con un retroceso semanal de 6,8%. Además, con la última rueda de agosto por delante, acumula una baja mensual de 15%, un desplome difícil de revertir en un solo día. En este sentido, cabe destacar que fue una cuestión puramente idiosincrática (esta semana particularmente impactada por la fuerte caída en la imagen del Gobierno según el Índice de Confianza del Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y los escándalos de corrupción) dado que el clima internacional fue más alentador”, evaluó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Volatilidad

En tanto, Max Capital señaló que “Luis Caputo y Santiago Bausili minimizan la volatilidad y la atribuyen al riesgo político: en el streaming “Las Tres Anclas”, el ministro de Economía relativizó la reciente volatilidad observada en las tasas y en el tipo de cambio tras la eliminación de las Lefis”. Según Caputo, la presión sobre las tasas y el tipo de cambio responde enteramente al riesgo político de cara a las elecciones.

Luis Caputo instó a empresarios a no trasladar la volatilidad del dólar a precios

Luis Caputo instó a empresarios a no trasladar la volatilidad del dólar a precios

El ministro sostuvo que las recientes subas de tasas “son la herramienta elegida por el Gobierno para contener las presiones impulsadas por la oposición y que se mantendrán sólo de manera transitoria, probablemente hasta octubre o incluso por apenas dos semanas más, es decir, justo después de la elección en PBA”, agregó Max Capital.

Temas Universidad Torcuato Di TellaLuis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Lo más popular
Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre
1

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder
2

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud
3

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes
4

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
5

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios