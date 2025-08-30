Agosto, un mes en el que los activos argentinos acumularon pérdidas

Agosto no ha sido un mes verde para los activos argentinos. Las acciones y ADR terminaron el mes en rojo, con un Riesgo País tuvo un retroceso hasta los 837 puntos básicos. Por caso, en Wa, los ADRs tuvieron una jornada en baja, con principales pérdidas de Cresud (-3,81%), Edenor (-2,5%) y BBVA Banco Francés (-1,75%).
En tanto, el Merval cerró con una baja del 0,63%, con lo que en el mes, ese índice arrastró una pérdida cercana al 15% tanto en pesos como medido en dólares. En un panel líder en su mayoría negativo, se destacó la baja de Sociedad Comercial del Plata (-4,51%), Edenor (-2,66%) y Metrogas (-2,42%). En la semana, la dinámica estuvo marcada por dos caídas fuertes (lunes y miércoles) y recuperaciones parciales en las ruedas siguientes. “De esta forma, llega al viernes con un retroceso semanal de 6,8%. Además, con la última rueda de agosto por delante, acumula una baja mensual de 15%, un desplome difícil de revertir en un solo día. En este sentido, cabe destacar que fue una cuestión puramente idiosincrática (esta semana particularmente impactada por la fuerte caída en la imagen del Gobierno según el Índice de Confianza del Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y los escándalos de corrupción) dado que el clima internacional fue más alentador”, evaluó Portfolio Personal Inversiones (PPI).
Volatilidad
En tanto, Max Capital señaló que “Luis Caputo y Santiago Bausili minimizan la volatilidad y la atribuyen al riesgo político: en el streaming “Las Tres Anclas”, el ministro de Economía relativizó la reciente volatilidad observada en las tasas y en el tipo de cambio tras la eliminación de las Lefis”. Según Caputo, la presión sobre las tasas y el tipo de cambio responde enteramente al riesgo político de cara a las elecciones.
El ministro sostuvo que las recientes subas de tasas “son la herramienta elegida por el Gobierno para contener las presiones impulsadas por la oposición y que se mantendrán sólo de manera transitoria, probablemente hasta octubre o incluso por apenas dos semanas más, es decir, justo después de la elección en PBA”, agregó Max Capital.