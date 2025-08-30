Agosto, un mes en el que los activos argentinos acumularon pérdidas

En tanto, el Merval cerró con una baja del 0,63%, con lo que en el mes, ese índice arrastró una pérdida cercana al 15% tanto en pesos como medido en dólares. En un panel líder en su mayoría negativo, se destacó la baja de Sociedad Comercial del Plata (-4,51%), Edenor (-2,66%) y Metrogas (-2,42%). En la semana, la dinámica estuvo marcada por dos caídas fuertes (lunes y miércoles) y recuperaciones parciales en las ruedas siguientes. “De esta forma, llega al viernes con un retroceso semanal de 6,8%. Además, con la última rueda de agosto por delante, acumula una baja mensual de 15%, un desplome difícil de revertir en un solo día. En este sentido, cabe destacar que fue una cuestión puramente idiosincrática (esta semana particularmente impactada por la fuerte caída en la imagen del Gobierno según el Índice de Confianza del Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y los escándalos de corrupción) dado que el clima internacional fue más alentador”, evaluó Portfolio Personal Inversiones (PPI).