Luis Caputo instó a empresarios a no trasladar la volatilidad del dólar a precios

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó calmar la incertidumbre en el mercado, al asegurar que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después de las elecciones. "Va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad piensen que se va a precios", afirmó.
Ante la reciente baja del dólar y la preocupación por el impacto inflacionario de la subida de julio, Caputo insistió en que el plan económico del Gobierno contempla medidas para controlar la inflación. Subrayó la necesidad de que los empresarios se adapten a la nueva realidad y eviten trasladar cualquier fluctuación del dólar a los precios.
El ministro instó a un cambio de mentalidad. "Venimos de años de falta de competencia y desorden macroeconómico, con déficit financiado con emisión, lo que generaba depreciación e inflación", dijo.
Dejar de depender del tipo de cambio
Además enfatizó la importancia de que tanto el sector empresarial como la sociedad en general dejen de depender del tipo de cambio. "Durante décadas, especular con el tipo de cambio era rentable. Se acumulaban stocks esperando que el consumidor absorbiera los aumentos. Ahora, el sistema es diferente", detalló.
Caputo destacó que algunos supermercados rechazaron listas de precios elevadas de proveedores nacionales y optaron por productos importados más económicos. "Valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio", señaló.
El funcionario desmintió los rumores sobre posibles cambios en el régimen cambiario tras la volatilidad de julio y principios de agosto. Confirmó que se mantendrá el esquema actual de flotación dentro de bandas. “El dólar flota, puede subir o bajar. En las últimas semanas subió, en esta semana bajó. Es el acostumbramiento a un esquema nuevo. Lo que hay que tratar de entender es que al no haber déficit fiscal ni emisión monetaria, no hay convalidación monetaria”, agregó.