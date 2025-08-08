Luis Caputo instó a empresarios a no trasladar la volatilidad del dólar a precios

El funcionario desmintió los rumores sobre posibles cambios en el régimen cambiario tras la volatilidad de julio y principios de agosto. Confirmó que se mantendrá el esquema actual de flotación dentro de bandas. “El dólar flota, puede subir o bajar. En las últimas semanas subió, en esta semana bajó. Es el acostumbramiento a un esquema nuevo. Lo que hay que tratar de entender es que al no haber déficit fiscal ni emisión monetaria, no hay convalidación monetaria”, agregó.