¿Qué pasará con la economía después de las elecciones?

A su criterio, el nivel de actividad viene teniendo una forma de raíz cuadrada, con recuperación en forma de V en el segundo semestre de 2024 y amesetamiento a partir de abril hasta agosto incluido. “Este panorama de la actividad se complica más, dada la alta volatilidad de las tasas de interés a partir de la eliminación de las LEFI. Fue una decisión cuestionable y seguramente con mala comunicación entre el sector bancario y el gobierno”, indica el economista. El panorama de la actividad es heterogéneo, expresa Fracchia. La industria en líneas generales tiene un desempeño frágil. Hay rubros, como el automotriz, motos y electrodomésticos, que, apoyados por el crédito, tienen un desempeño positivo. “Pero esa situación cambiará con el nuevo panorama de tasas de interés que dificultarán el crédito”, acota. La construcción, por su parte, cayó fuerte 2024 comparado con 2023 y mantiene el mismo nivel en lo que va de 2025, un estancamiento muy asociado a la contracción de la obra pública nacional.