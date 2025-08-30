Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Qué pasará con la economía después de las elecciones?

El economista Eduardo Fracchia cree que puede adoptarse un sistema más flexible para el tipo de cambio.

Eduardo Fracchia Eduardo Fracchia
Hace 1 Hs

La economía, después de la desinflación que se va alcanzando con éxito, debe desafiar el objetivo del crecimiento, advierte Eduardo Fracchia, profesor de Economía en IAE Business School. Desde 2011 que no hay dos años consecutivos con suba del PBI. “Éramos en 2011 el país 59 en el ranking de PBI per cápita y ahora estamos en la posición 75”, compara el docente.

A su criterio, el nivel de actividad viene teniendo una forma de raíz cuadrada, con recuperación en forma de V en el segundo semestre de 2024 y amesetamiento a partir de abril hasta agosto incluido. “Este panorama de la actividad se complica más, dada la alta volatilidad de las tasas de interés a partir de la eliminación de las LEFI. Fue una decisión cuestionable y seguramente con mala comunicación entre el sector bancario y el gobierno”, indica el economista. El panorama de la actividad es heterogéneo, expresa Fracchia. La industria en líneas generales tiene un desempeño frágil. Hay rubros, como el automotriz, motos y electrodomésticos, que, apoyados por el crédito, tienen un desempeño positivo. “Pero esa situación cambiará con el nuevo panorama de tasas de interés que dificultarán el crédito”, acota. La construcción, por su parte, cayó fuerte 2024 comparado con 2023 y mantiene el mismo nivel en lo que va de 2025, un estancamiento muy asociado a la contracción de la obra pública nacional.

Luis Caputo frena al dólar, pero paga un alto costo en la economía

Luis Caputo frena al dólar, pero paga un alto costo en la economía

La situación del agro ha mejorado levemente con la reducción de retenciones, pero los precios internacionales no pasan por su mejor momento y el nivel del tipo de cambio es bajo. El sector ganadero está mejor que el agrícola, indica el docente.

El consumo, en tanto, alcanzó un punto máximo en febrero de este año. Es muy sensible al crédito. “Está caído el consumo masivo y esto se nota en los estados contables de empresas de este sector. Sondeos de opinión cualitativos confirman que 8 de 10 familias han reducido sus niveles de consumo”, acota Fracchia. Esta dinámica se explica, en parte, por la retracción del salario real promedio de la economía que está amesetado. Por la suba de tasas, se complica más la actividad. Además, suben los niveles de morosidad. El “apretón monetario” del Banco Central, que tiene por objetivo evitar el ascenso del tipo de cambio para que no influya en los precios, supone una retracción natural de la actividad. El fin del gobierno es secar la plaza de pesos, indica Fracchia.

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

El economista indica que se llega a las elecciones con tasas de interés elevadas y volátiles, con una política fiscal dura y con una monetaria contractiva. “Se trata de un esquema muy diferente a la decisión de los gobiernos de expandir el gasto con fines electorales. Después de las elecciones, se vislumbra un reseteo de la política monetaria y cambiaria. El gobierno no ha dado definiciones, pero se especula con la supresión del régimen de bandas hacia un tipo de cambio más flexible. Este es un tema complejo por el miedo natural del dólar flotando en un país tan sensible a este indicador”, advierte Fracchia.

Temas Banco Central de la República ArgentinaInflación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Endeudarse en Argentina: qué recomiendan los expertos ante tasas récord

Endeudarse en Argentina: qué recomiendan los expertos ante tasas récord

Lo más popular
Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre
1

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder
2

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud
3

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes
4

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
5

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios