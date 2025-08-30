Las 5 claves de la semana: fracasos, denuncias y violencia se cuelan en la campaña
Javier Milei cierra otra semana difícil para su administración, en medio del escándalo por las denuncias y los audios en torno a la gestión en Discapacidad. Además, primero él mismo y después su hermana, Karina Milei, estuvieron en medio abucheos y disturbios en sendos actos políticos con candidatos libertarios. En Tucumán, Osvaldo Jaldo tildó a Roberto Sánchez de miedoso. “Flancito Sánchez tiene miedo”, dijo respecto de la denuncia de Unidos por Tucumán en contra de la candidatura del gobernador. Mientras tanto, en Yerba Buena no logran sesionar y denuncian que la oposición politiza la gestión. En Las Cejas las denuncias de los vecinos no cesan.
LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Agencia Nacional de Discapacidad Buenos AiresYerba BuenaOsvaldo JaldoCorrientesRoberto SánchezJosé Luis EspertFranco MariglianoJavier Milei
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular