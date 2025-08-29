Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Desde las primeras horas de la tarde, un grupo de manifestantes opositores, no más de 30, según medios locales, habían tomado posición en el lugar donde iba a partir la columna libertaria. Tenían carteles y pasacalles con consignas agresivas hacia Karina Milei. A poco de comenzar la caminata, la Policía Provincial sugirió a la Policía Federal (a cargo del operativo de seguridad) que Karina y Menem no bajen del vehículo en esa intersección para evitar incidentes.