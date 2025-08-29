Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

La caminata libertaria que encabezó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, terminó suspendida tras los enfrentamientos entre militantes en la peatonal de la capital correntina. Justamente, las figuras de La Libertad Avanza (LLA) llegaron hasta Corrientes porque el domingo se elegirá gobernador y la iniciativa pretendía representar un espaldarazo a la candidatura del libertario Lisandro Almirón a la gobernación.
Desde las primeras horas de la tarde, un grupo de manifestantes opositores, no más de 30, según medios locales, habían tomado posición en el lugar donde iba a partir la columna libertaria. Tenían carteles y pasacalles con consignas agresivas hacia Karina Milei. A poco de comenzar la caminata, la Policía Provincial sugirió a la Policía Federal (a cargo del operativo de seguridad) que Karina y Menem no bajen del vehículo en esa intersección para evitar incidentes.
Los manifestantes contrarios a LLA se acercaron y quisieron avanzar hacia donde estaban los funcionarios nacionales. Se hizo un cordón policial con personal de la policía provincial, para evitar que los manifestantes llegaran a las inmediaciones donde se encontraban las autoridades libertarias.
Con el escenario totalmente desvirtuado, la actividad se suspendió. Al igual que ocurrió en Lomas de Zamora, Karina Milei y Menem debieron abordar una camioneta que los evacuó del lugar. El Gobierno de Corrientes informó que durante los incidentes, dos personas agredieron a personal policial. Ambos fueron detenidos.
Acusaciones cruzadas
Desde LLA se expresaron sobre los incidentes y aseguraron que fueron “militantes políticos del gobernador” quienes irrumpieron violentamente en la caminata. En tanto, en un breve mensaje de Karina Milei, desde el oficialismo nacional, señaló: “Lisandro es Milei”, en referencia a Almirón, el candidato libertario.
Dentro del comunicado libertario sostuvieron que “la marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdés”.
A raíz de las acusaciones, el gobierno correntino se expresó públicamente, pero a través de algunos referentes negaron su responsabilidad en los incidentes.
La elección
Además de elegir entre siete fórmulas al próximo gobernador, el electorado correntino renovará las bancas en el Senado y la Cámara de Diputados provinciales.
Corrientes es una de las 10 jurisdicciones que este año desdoblaron sus comicios locales de los nacionales. Por lo tanto, los correntinos deberán votar por segunda vez el domingo 26 de octubre para elegir diputados nacionales. La provincia tiene un total de 950.575 electores inscriptos.