Sigue la Muestra DOCA: dos cortos documentales

La inauguración de la 16° Muestra DOCA no pasó inadvertida para los espectadores que siguieron con atención el estreno de la película “El elogio de la rebelión”, de Fernando Krichmar. Cineastas de distintos orígenes políticos y sociales emprenden un movimiento estético y de contra-información colectivo que acompañó las luchas contra el proyecto neoliberal de los 90 y el estallido de 19 y 20 de diciembre de 2001.
Esta noche a las 22, en la sala Hynes O’ Connor (San Martín 251) y en la continuidad de la agenda, se verán “Ramal Caído”, de Lucas Ulises Díaz, de la Escuela de Comunicación Popular, una realización colectiva del MoCaSE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y “Ensenada”, dirigida por Hugo Crexcell.
Previamente, el jueves por la noche se proyectó “Carta a la Comunidad Internacional”, anunciado como: “Silenciadas en Tucumán, las mujeres de Revive alzan su voz para pedir ayuda internacional y denunciar la violencia estatal”. Y ayer se presentó el libro “Historia del Cine Documental Argentino”, de Javier Campo.