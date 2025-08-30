Sigue la Muestra DOCA: dos cortos documentales

La inauguración de la 16° Muestra DOCA no pasó inadvertida para los espectadores que siguieron con atención el estreno de la película “El elogio de la rebelión”, de Fernando Krichmar. Cineastas de distintos orígenes políticos y sociales emprenden un movimiento estético y de contra-información colectivo que acompañó las luchas contra el proyecto neoliberal de los 90 y el estallido de 19 y 20 de diciembre de 2001.