Denuncian desapariciones forzadas en Gaza

GINEBRA, Suiza.- Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas denunciaron desapariciones forzadas de palestinos hambrientos que buscaban comida en sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización nueva, avalada por Estados Unidos e Israel.
Los siete expertos aseguraron haber recibido información confiable de que varias personas, incluido un niño, desaparecieron tras acudir a estos sitios de ayuda en Rafah, y que el ejército israelí está “directamente implicado”. Los expertos fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Los reportes de desapariciones forzadas de civiles hambrientos que buscan ejercer su derecho de alimentarse son impactantes y que equivalen a tortura -señalan en el informe-. Usar la comida como herramienta para llevar a cabo desapariciones selectivas y masivas debe cesar”.
La FHG niega la acusación, pero fundación enfrenta graves denuncias, como que deliberadamente establece puestos de entrega de alimentos en lugares peligrosos y que habilita que los guardias israelíes disparen contra las multitudes hambrientas y desesperadas. Se han registrado casi 2.000 muertes de palestinos que buscaban comida en la FHG.
Violencia precisa
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) señalan “una violencia precisa y con un patrón claro por parte de las fuerzas israelíes y de contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos en los lugares (...) gestionados por la FHG”. MSF pide el desmantelamiento de la FHG y el restablecimiento del mecanismo de entrega de ayuda coordinado por la ONU.
La Franja de Gaza llegó a un “punto de quiebre”, declaró por su parte la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, tras una visita al lugar. “Me encontré con niños que mueren de hambre y reciben tratamiento por desnutrición grave, y vi fotos de ellos cuando estaban sanos. Son irreconocibles”, afirmó.