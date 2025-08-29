Denuncian desapariciones forzadas en Gaza

Violencia precisa

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) señalan “una violencia precisa y con un patrón claro por parte de las fuerzas israelíes y de contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos en los lugares (...) gestionados por la FHG”. MSF pide el desmantelamiento de la FHG y el restablecimiento del mecanismo de entrega de ayuda coordinado por la ONU.