Secciones
Mundo

Denuncian desapariciones forzadas en Gaza

Crímenes en sitios de ayuda alimentaria.

Denuncian desapariciones forzadas en Gaza
Hace 4 Hs

GINEBRA, Suiza.- Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas denunciaron desapariciones forzadas de palestinos hambrientos que buscaban comida en sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización nueva, avalada por Estados Unidos e Israel.

Los siete expertos aseguraron haber recibido información confiable de que varias personas, incluido un niño, desaparecieron tras acudir a estos sitios de ayuda en Rafah, y que el ejército israelí está “directamente implicado”. Los expertos fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Los reportes de desapariciones forzadas de civiles hambrientos que buscan ejercer su derecho de alimentarse son impactantes y que equivalen a tortura -señalan en el informe-. Usar la comida como herramienta para llevar a cabo desapariciones selectivas y masivas debe cesar”.

La FHG niega la acusación, pero fundación enfrenta graves denuncias, como que deliberadamente establece puestos de entrega de alimentos en lugares peligrosos y que habilita que los guardias israelíes disparen contra las multitudes hambrientas y desesperadas. Se han registrado casi 2.000 muertes de palestinos que buscaban comida en la FHG.

Violencia precisa

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) señalan “una violencia precisa y con un patrón claro por parte de las fuerzas israelíes y de contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos en los lugares (...) gestionados por la FHG”. MSF pide el desmantelamiento de la FHG y el restablecimiento del mecanismo de entrega de ayuda coordinado por la ONU.

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

La Franja de Gaza llegó a un “punto de quiebre”, declaró por su parte la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, tras una visita al lugar. “Me encontré con niños que mueren de hambre y reciben tratamiento por desnutrición grave, y vi fotos de ellos cuando estaban sanos. Son irreconocibles”, afirmó.

Temas Organización de las Naciones UnidasEstados Unidos de AméricaIsraelFranja de GazaMédicos Sin Fronteras
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
1

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
2

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
3

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
4

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
6

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Más Noticias
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Comentarios