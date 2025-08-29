El análisis de Jorge Asís: aciertos del Fenómeno Milei en la democracia compulsiva

Pero los “kukas” -significante que deriva en otro acierto- fueron desalojados hasta de Santa Cruz, la provincia originaria de Néstor Kirchner, El Furia.

El líder que mantuvo la osadía de morirse en el tiempo histórico que no le correspondía.

Los “kukas” conservan aún aureolas de triunfo en el conurbano de la Provincia del Pecado.

En especial en la Primera y la Tercera Sección.

Pero son minoritarios en Córdoba, casi ni registran peso en Santa Fe, son contados en el Maxiquiosco del Artificio Urbano.

Precisamente en la Tercera Sección el Fenómeno se exhibió a la manera duhaldista. Acompañado por la señora Karina, la Repostera Prodigiosa, el “Profe” Espert, Cárcel o Bala, y el «compañero» Sebastián Pareja, Evolución Precoz.

Pero los virtuales suicidas debieron disparar apurados ante la “lluvia emocional de piedras” salvajes.

Como cuando el Panelista era el arquero nostálgico de Chacarita.

Lo recordó en el sermón del CISYP, ante los fervorosos empresarios que lo aplaudían en el Alvear.

Como aplaudieron en su momento a Axel, El Gótico, o a Sergio, El Profesional.