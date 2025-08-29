Secciones
Elecciones 2025: "El ausentismo es una victoria de Milei", advirtió Axel Kicillof

El gobernador en las últimas semanas percibe “más efervescencia, interés y militancia de cara” a los comicios bonaerenses

Hace 4 Min

Axel Kicillof analizó el escenario político próximo a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y advirtió sobre el peligro de una baja participación electoral. “La no participación es un efecto no deseado del Gobierno. El ausentismo es una victoria de Milei”, sostuvo.

En una entrevista para el canal de streaming AZZ, el mandatario provincial señaló que, aunque al principio se observó un “desinterés” por parte del electorado, en las últimas semanas percibe “más efervescencia, interés y militancia de cara a la elección”.

Comparó la unidad del peronismo en la lista Fuerza Patria con la situación de la oposición de derecha: “La derecha está junta bajo el liderazgo del Presidente. Es una unidad extraña por absorción en la que disolvió al PRO y quedó un asco, pero la derecha está junta”, expresó.

Advirtió que el oficialismo libertario podría interpretar los resultados como un cheque en blanco para avanzar con su programa económico: “Los que no vayan a votar vean cómo va a leer Milei el resultado: si le es favorable va a seguir con el ajuste, la reforma laboral y la motosierra. Si pierde va a tener un golpazo”, remarcó.

Preocupación por el ausentismo 

En la misma línea criticó el incumplimiento de promesas de campaña por parte de la gestión nacional: “Milei dijo que iba a ajustar a la casta, que no iba a afectar al pueblo. Se llevó puesto todo: jubilados, discapacitados, la universidad, el Garrahan, los remedios”.

Además, reflexionó sobre la falta de reacción social frente a estas políticas: “Los inversores miran como no hay reacción y ven una especie de anestesia para que Milei haga estas barbaridades dañando a la producción, el empleo, el arte y la cultura”.

“Hay una suerte de plebiscito. Está en juego la salud y la educación pública”, y exhortó a quienes piensan no participar: “Si la gente dice ‘no quiero votar’, yo le digo que defiendan su culo, lo que vos querés y lo que vos pensás”, sentenció. 

