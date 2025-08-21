Un funcionario de Kicillof cruzó a Patricia Bullrich por los incidentes en Independiente y la acusó de mentir

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió este jueves a los cuestionamientos de su par en Nación, Patricia Bullrich, sobre el accionar de la provincia de Buenos Aires durante los graves incidentes ocurridos en la cancha de Independiente en el partido contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
"Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento", afirmó el funcionario de Axel Kicillof.
Aclaró que el concepto de hinchada visitante mencionado por Bullrich "tiene que ver solo con los torneos locales". Además, destacó que "todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados".
El funcionario bonaerense explicó que "la seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol".
"Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce", sentenció.