Qué dijo Carmen Barbieri tras la detención de la madre de Ayelén Paleo

La conductora comparó la situación con sus propias experiencias familiares: “Que haya justicia… para mí ya hubo justicia divina. Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía y digo ‘está sufriendo mucho Paleo por su mamá’. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella la amenazaba por teléfono y el hermano también, esto pasó hace mucho tiempo”.