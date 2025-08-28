Qué dijo Carmen Barbieri tras la detención de la madre de Ayelén Paleo

Carmen Barbieri reaccionó a la detención de la madre de Ayelén Paleo. La conductora se expresó a través de sus redes sociales con la frase “La verdad siempre triunfa”, y más tarde profundizó sobre el tema en diálogo con SQP (América), refiriéndose al megaoperativo que llevó a la detención de Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres de bajos recursos.
La conductora comparó la situación con sus propias experiencias familiares: “Que haya justicia… para mí ya hubo justicia divina. Yo la veo a la mamá de esta señorita con esposas, con la policía y digo ‘está sufriendo mucho Paleo por su mamá’. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella la amenazaba por teléfono y el hermano también, esto pasó hace mucho tiempo”.
"Ahora que la veo digo que debe estar sufriendo ella como sufría yo con mi mamá que la amenazaban. Menos mal que no está vivo Santiago sino se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica, por favor", agregó.
Y continuó: "Capaz que estaba enamorado, qué sé yo, está todo bien. Ya pasó, ¿sabés cómo lo tengo superado? Tenía 56 años, tengo 70… hace unos cuántos años ya. Me encanta que quería ser famosa y ahora es famosa pero por otra cosa. La fama es brava en general, hay que tener cuidado".
Barbieri también recordó su relación con Elizabeth Rodrigo: "Yo no entendía por qué, pensé que la venía a cuidar a la nena porque tenía 19 años, pero después se hizo muy amiga de Santiago, no sé".
"Lo único que sé es que la madre y la familia tenían estudios para preparar chicas para modelos donde tomaban audiciones y fotos… pero para modelaje. Eso no tiene nada de malo, yo me imaginé que era así, ahora parece ser que era otra cosa".
Sobre las amenazas que recibió por parte de la familia de Paleo, comentó: “Tuve que cambiar el teléfono varias veces, hacer denuncias. No es que fue una mentira de mi mamá. Tuve muchos problemas, tuve un año movidito cuando me separé”.
Consultada sobre la posibilidad de reunirse con Ayelén para “perdonar”, Barbieri fue tajante: "¿Para qué? ¿Una charla? Nunca la tuve, además no se puede hablar con ella, yo hablo con gente inteligente".
Por último, la conductora expresó su sorpresa y su pesar por la detención de la madre de Paleo: “Yo pensé que vivía en otro país, yo no sé… ¿vos sabías dónde estaba? Bueno… estarían escondidos. Ahora salieron a la luz, aparecieron de golpe. Yo no sé nada”.
“Ojalá que no sea cierto y que la liberen pronto a la madre. Porque imaginate, ver a tu madre esposada, en una cárcel… debe ser duro. Mucha lástima le tengo a Ayelén, me da mucha pena. Qué todo salga bien y qué todo el mundo sea feliz”.