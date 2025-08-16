 El profundo dolor de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: "Siempre en mi corazón"
La conductora se pronunció en sus redes sociales y recordó al actor.

Hace 1 Hs

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras la partida de Alberto Martín, quien falleció este sábado a los 81 años luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Entre las voces que se alzaron para despedir al actor histórico, una de las más sentidas fue la de Carmen Barbieri, quien expresó su dolor a través de sus redes sociales.

"Ahora si descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi corazón", afirmó la conductora en Instagram. 

¿De qué murió el famoso actor Alberto Martín y cómo fueron sus últimos días?

El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria, se había mantenido alejado de los medios durante el último año. Su última aparición fue en Mañanísima en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.

El mundo del espectáculo quedó impactado tras la muerte de Alberto Martín. El galán de emblemáticas novelas y obras de teatro se encontraba internado por una enfermedad terminal que se agravó hasta su deceso.

En 2021, Martín contó que sus médicos le habían encontrado un tumor en el ojo derecho, aunque se sentía optimista ante la posibilidad de mejorar su diagnóstico. “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, había dicho por aquellos días. Pese a la gravedad del diagnóstico, el actor siempre mantuvo una actitud muy positiva, para llevar tranquilidad a sus eternos fans pero además a su propia familia.

