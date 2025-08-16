El profundo dolor de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: "Siempre en mi corazón"

En 2021, Martín contó que sus médicos le habían encontrado un tumor en el ojo derecho, aunque se sentía optimista ante la posibilidad de mejorar su diagnóstico. “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, había dicho por aquellos días. Pese a la gravedad del diagnóstico, el actor siempre mantuvo una actitud muy positiva, para llevar tranquilidad a sus eternos fans pero además a su propia familia.