Inflación en Argentina: los alimentos subieron 3% en agosto, según un relevamiento privado

El relevamiento se realizó bajo la modalidad "punta a punta", mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,4%. Según LCG, el incremento se relaciona directamente con la suba del dólar a fines de julio y principios de agosto, que impactó en los precios a lo largo de la cadena de alimentos. Esto contrasta con julio, cuando la inflación en este sector fue de 1,9%, en línea con el aumento general de precios.