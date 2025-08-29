Secciones
Inflación en Argentina: los alimentos subieron 3% en agosto, según un relevamiento privado

Este aumento se concentró principalmente en la primera mitad del período, especialmente en frutas, verduras, bebidas y carnes.

Hace 1 Hs

Un estudio privado de la consultora LCG reveló que la inflación en alimentos y bebidas durante agosto alcanzó el 3%, a pesar de registrar una leve deflación del 0,1% en la última semana del mes. Este aumento se concentró principalmente en la primera mitad del período, especialmente en frutas, verduras, bebidas y carnes.

El relevamiento se realizó bajo la modalidad "punta a punta", mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,4%. Según LCG, el incremento se relaciona directamente con la suba del dólar a fines de julio y principios de agosto, que impactó en los precios a lo largo de la cadena de alimentos. Esto contrasta con julio, cuando la inflación en este sector fue de 1,9%, en línea con el aumento general de precios.

Durante la última semana de agosto, las frutas lideraron las subas con 3,4%, seguidas por las carnes con 1,4% y los condimentos con 0,3%. En contrapartida, bebidas e infusiones para el hogar bajaron un 2,7%, mientras que azúcar y dulces descendieron 2% y los productos de panificación un 1,3%.

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, las frutas mostraron un aumento del 6%, las bebidas e infusiones subieron 4,6% y las verduras un 3,3%. También registraron incrementos los productos de panificación y cereales (2,5%), las carnes (2,5%) y los aceites y comidas listas (1,5%). Por otro lado, algunos rubros descendieron: los lácteos y huevos cayeron 0,5% y la azúcar y miel disminuyó 1,7%, mientras que los condimentos se mantuvieron casi estables con apenas un 0,3% de aumento.

