Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación de agosto: estiman que el índice mensual rondará el 2%

Tras la volatilidad cambiaria de julio, los precios mostraron un comportamiento más estable, con alimentos y servicios concentrando los mayores incrementos.

La inflación. La inflación.
Hace 11 Min

Agosto cerraría con una inflación cercana al 2% mensual, según estimaciones privadas, manteniéndose prácticamente estable respecto al 1,9% registrado en julio. Los analistas coinciden en que las tensiones cambiarias que sacudieron el mercado en julio tuvieron un traslado limitado a los precios, dejando como resultado un ritmo de aumentos moderado en el mes que termina.

Las consultoras que realizan seguimiento semanal de precios, especialmente de alimentos y bebidas, señalaron que la primera quincena de agosto estuvo marcada por un efecto de la volatilidad cambiaria, con picos semanales de hasta 1%, mientras que hacia el cierre del mes el ritmo se amesetó. En términos generales, los alimentos registrarían un incremento cercano al 2,5%, siendo el rubro más sensible a los movimientos del tipo de cambio, mientras que el resto de los bienes y servicios ayudaría a mantener la inflación general por debajo de esa cifra, consignó Infobae.

Datos semanales y principales rubros

Según EcoGo, en la cuarta semana de agosto los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,3%, mostrando una desaceleración frente al 0,6% de la semana previa. Incorporando los alimentos consumidos fuera del hogar, el incremento mensual de este rubro alcanzaría 2,5%, con la inflación general estimada en 2,1%. Entre los mayores aumentos semanales se destacaron los servicios telefónicos (+2,7%), los antihistamínicos (+1,4%) y las computadoras (+1,3%). En frutas y verduras, las manzanas subieron 2,4%, mientras que la categoría “otras verduras frescas y congeladas” se incrementó 1,8%.

Por su parte, PxQ reportó un aumento de 0,3% en la cuarta semana, proyectando un 2,2% mensual. Dentro de esta medición, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los principales impulsores del aumento, con subas destacadas en tomate (+10,4%), pan fresco (+3,7%), jamón cocido (+1,7%) y otras frutas (+2,5%), mientras que el jamón crudo cayó -6%, compensando parcialmente las alzas. Los restaurantes y hoteles aumentaron 0,5%, impulsados por platos con carne vacuna, pizzas y empanadas, y los bienes y servicios varios registraron incrementos moderados, con subas de 2% en jabones, 5,5% en utensilios de cuidado personal y 1,4% en desodorantes y perfumes.

Las consultoras presentan visiones algo distintas: Analytica proyecta un índice mensual de 1,7%, levemente inferior al de julio, mientras que Libertad y Progreso mantiene cifras similares. Por su parte, LCG registró una caída semanal de 0,1% en alimentos, pero destaca un incremento mensual promedio de 2,4%, con un aumento de 3% desde el inicio hasta el final del mes, impulsado por la primera mitad de agosto.

Factores detrás de la estabilidad

Desde el Gobierno se explica que la escalada cambiaria de julio, especialmente intensa en sus últimos días, tuvo un traslado limitado a precios debido a restricciones monetarias y a un enfriamiento de la actividad económica, que impidió que los comerciantes trasladaran íntegramente los aumentos del dólar a la góndola por temor a perder ventas.

El dato oficial del Indec se dará a conocer el 10 de septiembre, tres días después de las elecciones legislativas bonaerenses, y permitirá confirmar si las estimaciones privadas se acercaron a la realidad.

Temas Inflación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Una apuesta al consumo de artículos locales: hay mercado, pero con oferta discontinua

Una apuesta al consumo de artículos locales: hay mercado, pero con oferta discontinua

JP Morgan rebajó la proyección de crecimiento de Argentina: de 5,3% a 4,7%

JP Morgan rebajó la proyección de crecimiento de Argentina: de 5,3% a 4,7%

Lo más popular
Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
1

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”
4

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo
5

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Comentarios