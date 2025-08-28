Inflación de agosto: estiman que el índice mensual rondará el 2%

Agosto cerraría con una inflación cercana al 2% mensual, según estimaciones privadas, manteniéndose prácticamente estable respecto al 1,9% registrado en julio. Los analistas coinciden en que las tensiones cambiarias que sacudieron el mercado en julio tuvieron un traslado limitado a los precios, dejando como resultado un ritmo de aumentos moderado en el mes que termina.
Las consultoras que realizan seguimiento semanal de precios, especialmente de alimentos y bebidas, señalaron que la primera quincena de agosto estuvo marcada por un efecto de la volatilidad cambiaria, con picos semanales de hasta 1%, mientras que hacia el cierre del mes el ritmo se amesetó. En términos generales, los alimentos registrarían un incremento cercano al 2,5%, siendo el rubro más sensible a los movimientos del tipo de cambio, mientras que el resto de los bienes y servicios ayudaría a mantener la inflación general por debajo de esa cifra, consignó Infobae.
Datos semanales y principales rubros
Según EcoGo, en la cuarta semana de agosto los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,3%, mostrando una desaceleración frente al 0,6% de la semana previa. Incorporando los alimentos consumidos fuera del hogar, el incremento mensual de este rubro alcanzaría 2,5%, con la inflación general estimada en 2,1%. Entre los mayores aumentos semanales se destacaron los servicios telefónicos (+2,7%), los antihistamínicos (+1,4%) y las computadoras (+1,3%). En frutas y verduras, las manzanas subieron 2,4%, mientras que la categoría “otras verduras frescas y congeladas” se incrementó 1,8%.
Por su parte, PxQ reportó un aumento de 0,3% en la cuarta semana, proyectando un 2,2% mensual. Dentro de esta medición, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los principales impulsores del aumento, con subas destacadas en tomate (+10,4%), pan fresco (+3,7%), jamón cocido (+1,7%) y otras frutas (+2,5%), mientras que el jamón crudo cayó -6%, compensando parcialmente las alzas. Los restaurantes y hoteles aumentaron 0,5%, impulsados por platos con carne vacuna, pizzas y empanadas, y los bienes y servicios varios registraron incrementos moderados, con subas de 2% en jabones, 5,5% en utensilios de cuidado personal y 1,4% en desodorantes y perfumes.
Las consultoras presentan visiones algo distintas: Analytica proyecta un índice mensual de 1,7%, levemente inferior al de julio, mientras que Libertad y Progreso mantiene cifras similares. Por su parte, LCG registró una caída semanal de 0,1% en alimentos, pero destaca un incremento mensual promedio de 2,4%, con un aumento de 3% desde el inicio hasta el final del mes, impulsado por la primera mitad de agosto.
Factores detrás de la estabilidad
Desde el Gobierno se explica que la escalada cambiaria de julio, especialmente intensa en sus últimos días, tuvo un traslado limitado a precios debido a restricciones monetarias y a un enfriamiento de la actividad económica, que impidió que los comerciantes trasladaran íntegramente los aumentos del dólar a la góndola por temor a perder ventas.
El dato oficial del Indec se dará a conocer el 10 de septiembre, tres días después de las elecciones legislativas bonaerenses, y permitirá confirmar si las estimaciones privadas se acercaron a la realidad.