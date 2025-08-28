Inflación de agosto: estiman que el índice mensual rondará el 2%

Las consultoras que realizan seguimiento semanal de precios, especialmente de alimentos y bebidas, señalaron que la primera quincena de agosto estuvo marcada por un efecto de la volatilidad cambiaria, con picos semanales de hasta 1%, mientras que hacia el cierre del mes el ritmo se amesetó. En términos generales, los alimentos registrarían un incremento cercano al 2,5%, siendo el rubro más sensible a los movimientos del tipo de cambio, mientras que el resto de los bienes y servicios ayudaría a mantener la inflación general por debajo de esa cifra, consignó Infobae.