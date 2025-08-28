Los tres escenarios que se esperan para las tasas, el dólar y la inflación

Suba de encajes: las tasas de los plazos fijos

La tensión financiera volvió a sacudir al sistema bancario. La decisión del Banco Central de endurecer el esquema de encajes bancarios llevó a que se eleven nuevamente las tasas de interés que pagan por los plazos fijos, mientras que el crédito se encarece cada vez más. Según el último dato oficial, correspondiente al viernes 22, la tasa promedio pagada en el sistema financiero por un plazo fijo a 30 días se ubicó en el 51,3%. Diez días antes rondaba el 43% y apenas un mes atrás llegaba al 33%. La normativa que entró en vigencia la semana pasada obliga a las entidades a calcular los encajes de manera diaria y no mensual, lo que complicó la administración de la liquidez. Sumado a la nueva suba dispuesta ayer, los bancos se ven forzados a captar más depósitos y a subir los rendimientos.