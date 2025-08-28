Los tres escenarios que se esperan para las tasas, el dólar y la inflación

Al inicio, el programa económico instrumentado por la gestión del presidente Javier Milei había tres anclas: fiscal y dos nominales:, el tipo de cambio y la base monetaria. Implícitamente, el Banco Central utilizaba las LEFI como referencia de tasa de interés para el mercado. La adopción de las bandas cambiarias y la eliminación de las LEFI destruyeron las anclas nominales, lo que se reflejó en tasas y volatilidad cambiaria, indica un informe elaborado por Federico Filippini (Chief Economist) y Javier Casabal (Head of Strategy). Además, te envío otro informe de Matías Cattaruzzi, Senior de Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero.
Esta situación colocó al equipo económico en una posición incómoda, que lo empujó a replicar alguna forma de corredor de tasas de interés, al mismo tiempo en que el Tesoro realizaba varias subastas para absorber liquidez excedente. La última medida, publicada el jueves pasado, permite a los bancos arbitrar entre dos mercados de fondeo distintos -caución y REPO- a un menor costo (al eliminarse el requisito de encaje sobre las operaciones neteadas). Desde entonces se vio una sensible reducción de la volatilidad en la tasa de caución, aunque el nivel se mantiene elevado: en el rango del 40-50%, indica el Research de Adcap.
“Los mercados de futuros volvieron al modo estrés, y diciembre ya incorpora 62% de probabilidad de alcanzar el techo de la banda cambiaria, tras las renovadas presiones derivadas de los titulares sobre el caso de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad”, acota. La fuerte corrección del lunes (tipo de cambio para arriba y bonos para abajo) dejó a los bonos en pesos alineados con los Dollar Linked, convirtiendo efectivamente al techo cambiario en una cobertura, subraya.
Adcap expone tres escenarios:
• En su escenario base, a fines de diciembre, el dólar llega a $ 1.433, la inflación se estabiliza en 1,6% y la Tasa Tamar baja hacia 34%.
• Además, se analiza un escenario pesimista en el que se alcanza el techo de la banda, con inflación en 2,4% y tasas en 40%.
• En el escenario optimista, el tipo de cambio se mantiene en el nivel actual con menor inflación y tasas.
La consultora mantiene una visión constructiva sobre los soberanos en dólares, aunque no se esperan grandes catalizadores antes de octubre. “El principal riesgo relativo -que Argentina recupere acceso al mercado antes que las provincias- parece poco probable en el corto plazo”, indica Adcap. Según su reporte, “los Bonos Duales deberían ser el vehículo ideal para navegar este escenario. Sin embargo, el reciente aumento de 3,5% en los encajes muestra al Banco Central priorizando herramientas alternativas de absorción de liquidez por sobre nuevas subas de tasas”.
Suba de encajes: las tasas de los plazos fijos
La tensión financiera volvió a sacudir al sistema bancario. La decisión del Banco Central de endurecer el esquema de encajes bancarios llevó a que se eleven nuevamente las tasas de interés que pagan por los plazos fijos, mientras que el crédito se encarece cada vez más. Según el último dato oficial, correspondiente al viernes 22, la tasa promedio pagada en el sistema financiero por un plazo fijo a 30 días se ubicó en el 51,3%. Diez días antes rondaba el 43% y apenas un mes atrás llegaba al 33%. La normativa que entró en vigencia la semana pasada obliga a las entidades a calcular los encajes de manera diaria y no mensual, lo que complicó la administración de la liquidez. Sumado a la nueva suba dispuesta ayer, los bancos se ven forzados a captar más depósitos y a subir los rendimientos.