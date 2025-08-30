La lucha contra la quema de cañaverales y de pastizales no debe ceder
En el pasado, en todo el mundo se usaba fuego para cosechar caña; pero desde hace varios años esta práctica resulta marginal, debido a la irrupción de las máquinas. La Eeaoc muestra una fuerte tendencia a la baja de los focos ígneos en cañaverales. Sin embargo, ciertas condiciones climáticas favorecen los incendios. Se debe seguir trabajando para erradicar definitivamente la quema.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular