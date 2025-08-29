Secciones
No paran las quemas de cañaverales y pastizales: aprehendieron a cuatro personas
Hace 2 Hs

Cuatro personas fueron detenidas acusadas de haber prendido fuego cañaverales y pastizales en diferentes sectores de la provincia.

Los casos más graves se registraron en la zona de Aguilares. Según los informes del Ministerio Público, ayer por la mañana, a la altura de la localidad de Santa Bárbara, por el incendio de un cañaveral ubicado sobre la vera de la nueva traza de la ruta, se interrumpió el tráfico vehicular por la falta de visibilidad.

Horas después, muy cerca del lugar donde se desencadenó el primer siniestro los investigadores advirtieron la presencia de carros en tren que se encontraban en el lugar, los cuales fueron secuestrados en el marco de las actuaciones iniciadas. Además, una persona fue detenida y, junto con los elementos incautados, trasladada a la comisaría de Aguilares, donde quedó a disposición de la Justicia.

En una finca

Personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a la División de Delitos Rurales y Ambientales Capital, con apoyo de efectivos de la comisaría de Río Dulce, procedió a demorar a tres hombres. Fueron sorprendidos mientras iniciaban un incendio en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la ruta nacional 9.

De acuerdo al informe policial, los individuos habían apilado arbustos y ramas para luego prender fuego. Las llamas se propagaron hacia una finca vecina con monte nativo y amenazaron con alcanzar rastrojos de caña situados a unos 200 metros. Intervinieron los bomberos.

