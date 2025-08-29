No paran las quemas de cañaverales y pastizales: aprehendieron a cuatro personas

Horas después, muy cerca del lugar donde se desencadenó el primer siniestro los investigadores advirtieron la presencia de carros en tren que se encontraban en el lugar, los cuales fueron secuestrados en el marco de las actuaciones iniciadas. Además, una persona fue detenida y, junto con los elementos incautados, trasladada a la comisaría de Aguilares, donde quedó a disposición de la Justicia.