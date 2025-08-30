En julio se registró una demanda récord de dólares en el sector privado con U$S 5.432 millones

Liberalización cambiaria y sus consecuencias

Este auge en la demanda de dólares, tras el levantamiento parcial del "cepo" cambiario en abril, plantea desafíos para la economía argentina. Pablo Goldín, economista de Macroviews, advierte que la medida podría haberse implementado prematuramente. "Nuestra sensación es que no hicieron bien los cálculos, y ese paso debió darse cuando se sintieran más los ingresos generados por las exportaciones de los sectores que están despegando, como energía y minería”, afirmó.