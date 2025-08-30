En julio se registró una demanda récord de dólares en el sector privado con U$S 5.432 millones

La demanda de dólares por parte del sector privado argentino se disparó en julio, y alcanzó los U$S5432 millones, según datos del Banco Central (BCRA). Este incremento, impulsado en parte por la liberalización cambiaria, incluyó una significativa compra de billetes verdes por parte de particulares y una creciente salida de capitales.
Un total de 1,3 millones de personas adquirieron U$S3408 millones durante julio, un aumento del 40% respecto a junio y el monto más alto desde las elecciones primarias (PASO) de 2019. Este comportamiento parece ser una respuesta a la controvertida frase del ministro de Economía, Luis Caputo, quien instó a comprar dólares durante un evento empresarial: "¡Comprá, no te la pierdas, campeón!".
El informe del BCRA reveló que la compra promedio por individuo fue de aproximadamente U$S2600. Este aumento en la demanda se produjo a pesar de una subida del 13,8% en el precio del dólar durante el mes, en un contexto de inflación del 1,9%.
Por otro lado, 576.000 personas vendieron divisas por un total de U$S367 millones, sugiriendo que algunos aprovecharon la subida del tipo de cambio para obtener ganancias y cubrir gastos, aunque de forma cautelosa ante la posibilidad de una mayor escalada.
Además de la compra de dólares por parte de individuos, se registró una salida neta de capitales por U$S2621 millones. Si se suma esto a las compras netas del sector privado (U$S2812 millones), el total de salidas de divisas en julio alcanza los U$S5432 millones, aunque U$S1734 millones quedaron depositados en cuentas bancarias privadas.
Liberalización cambiaria y sus consecuencias
Este auge en la demanda de dólares, tras el levantamiento parcial del "cepo" cambiario en abril, plantea desafíos para la economía argentina. Pablo Goldín, economista de Macroviews, advierte que la medida podría haberse implementado prematuramente. "Nuestra sensación es que no hicieron bien los cálculos, y ese paso debió darse cuando se sintieran más los ingresos generados por las exportaciones de los sectores que están despegando, como energía y minería”, afirmó.
El déficit en la cuenta de servicios, que alcanzó los U$S928 millones en julio (un aumento del 825% respecto a junio), agrava la situación. Este déficit se debe, en gran parte, al consumo con tarjetas de crédito en el exterior, viajes y pasajes.
Desde la flexibilización del cepo en abril, la compra de divisas por parte de particulares supera los U$S13.000 millones, sumando U$S10.100 millones en billetes y U$S3350 millones en consumos turísticos.