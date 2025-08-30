Secciones
EconomíaNoticias económicas

En julio se registró una demanda récord de dólares en el sector privado con U$S 5.432 millones

Este comportamiento parece ser una respuesta a la controvertida frase del ministro de Economía, Luis Caputo, quien instó a comprar dólares durante un evento empresarial: "¡Comprá, no te la pierdas, campeón!".

El dólar oficial registró una fuerte suba. El dólar oficial registró una fuerte suba.
Hace 31 Min

La demanda de dólares por parte del sector privado argentino se disparó en julio, y alcanzó los U$S5432 millones, según datos del Banco Central (BCRA). Este incremento, impulsado en parte por la liberalización cambiaria, incluyó una significativa compra de billetes verdes por parte de particulares y una creciente salida de capitales.

Un total de 1,3 millones de personas adquirieron U$S3408 millones durante julio, un aumento del 40% respecto a junio y el monto más alto desde las elecciones primarias (PASO) de 2019. Este comportamiento parece ser una respuesta a la controvertida frase del ministro de Economía, Luis Caputo, quien instó a comprar dólares durante un evento empresarial: "¡Comprá, no te la pierdas, campeón!".

El informe del BCRA reveló que la compra promedio por individuo fue de aproximadamente U$S2600. Este aumento en la demanda se produjo a pesar de una subida del 13,8% en el precio del dólar durante el mes, en un contexto de inflación del 1,9%.

Por otro lado, 576.000 personas vendieron divisas por un total de U$S367 millones, sugiriendo que algunos aprovecharon la subida del tipo de cambio para obtener ganancias y cubrir gastos, aunque de forma cautelosa ante la posibilidad de una mayor escalada.

Además de la compra de dólares por parte de individuos, se registró una salida neta de capitales por U$S2621 millones. Si se suma esto a las compras netas del sector privado (U$S2812 millones), el total de salidas de divisas en julio alcanza los U$S5432 millones, aunque U$S1734 millones quedaron depositados en cuentas bancarias privadas.

Liberalización cambiaria y sus consecuencias

Este auge en la demanda de dólares, tras el levantamiento parcial del "cepo" cambiario en abril, plantea desafíos para la economía argentina. Pablo Goldín, economista de Macroviews, advierte que la medida podría haberse implementado prematuramente. "Nuestra sensación es que no hicieron bien los cálculos, y ese paso debió darse cuando se sintieran más los ingresos generados por las exportaciones de los sectores que están despegando, como energía y minería”, afirmó.

El déficit en la cuenta de servicios, que alcanzó los U$S928 millones en julio (un aumento del 825% respecto a junio), agrava la situación. Este déficit se debe, en gran parte, al consumo con tarjetas de crédito en el exterior, viajes y pasajes.

Desde la flexibilización del cepo en abril, la compra de divisas por parte de particulares supera los U$S13.000 millones, sumando U$S10.100 millones en billetes y U$S3350 millones en consumos turísticos.

Temas El DólarBuenos AiresBanco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Caputo frena al dólar, pero paga un alto costo en la economía

Luis Caputo frena al dólar, pero paga un alto costo en la economía

El dólar oficial subió pese a las medidas anunciadas por el BCRA: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

El dólar oficial subió pese a las medidas anunciadas por el BCRA: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
3

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
4

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Escenario económico en la Argentina: apretón monetario para bajar el tipo de cambio

Escenario económico en la Argentina: apretón monetario para bajar el tipo de cambio

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

¿Qué pasará con la economía después de las elecciones?

¿Qué pasará con la economía después de las elecciones?

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Comentarios