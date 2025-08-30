Carlos Melconian anticipó presiones al alza sobre el tipo de cambio y criticó la política económica

La liberalización del acceso al dólar

Melconian también cuestionó la liberalización del acceso al dólar para individuos, al argumentar que no se justifica desde la lógica del mercado. Señaló que el Gobierno se vio forzado a tomar medidas con el dólar en abril, lo que incurrió en lo que describió como un "lío" por no haber cumplido con los compromisos de compra de divisas estipulados en el acuerdo con el FMI.