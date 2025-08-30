Secciones
Carlos Melconian anticipó presiones al alza sobre el tipo de cambio y criticó la política económica

El ex titular del Banco Central (BCRA) enfatizó la urgencia de "resolver la cuestión cambiaria y monetaria" y abogó por un "consenso político" que acompañe las medidas económicas.

Hace 2 Hs

El economista Carlos Melconian advirtió sobre la necesidad de abordar la política cambiaria y monetaria, independientemente del resultado electoral, y cuestionó la gestión económica del Gobierno.

En un contexto de debate sobre la política cambiaria, donde coexisten sospechas de intervención del Tesoro y desmentidas oficiales sobre el uso de fondos del FMI, Melconian identificó lo que considera tres errores clave en el plan monetario actual.

El ex titular del Banco Central (BCRA) enfatizó la urgencia de "resolver la cuestión cambiaria y monetaria" y abogó por un "consenso político" que acompañe las medidas económicas. Criticó el ajuste fiscal implementado, calificándolo de "licuación" más que de un recorte drástico, y cuestionó la focalización en áreas sensibles como universidades y hospitales.

La liberalización del acceso al dólar

Melconian también cuestionó la liberalización del acceso al dólar para individuos, al argumentar que no se justifica desde la lógica del mercado. Señaló que el Gobierno se vio forzado a tomar medidas con el dólar en abril, lo que incurrió en lo que describió como un "lío" por no haber cumplido con los compromisos de compra de divisas estipulados en el acuerdo con el FMI.

"Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio", afirmó Melconian. Además sugirió que el Gobierno interviene en el mercado aunque lo niegue. Anticipó que "lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este", al plantear interrogantes sobre su impacto inflacionario.

El economista criticó la rapidez con la que se buscó reducir la inflación. También advirtió sobre las consecuencias de no abordar otros factores económicos. Subrayó la necesidad de asegurar financiamiento a partir de enero, reducir el riesgo país y disminuir la demanda de divisas por parte de particulares.

