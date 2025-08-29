“Depósitos” de migrantes expulsados por Trump

En abril se negó a recibir a un congoleño deportado de Estados Unidos y, en represalia, Washington anunció la revocación de todos los visados concedidos a los sursudaneses. “No se sabe” qué se ha obtenido a cambio, señaló Melusi Simelane, miembro de una ONG que presentó un recurso judicial contra esta decisión. “La administración Trump se centra en democracias débiles, donde sabe que no se le harán preguntas”.