Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Actividades al aire libre y en teatros, para niños y grandes, gratuitas y con ticket.

Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

El último fin de semana de agosto llega cargado de actividades para chicos, grandes y para que toda la familia pueda disfrutar en conjunto. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió el calendario previsto y está lleno de shows teatrales, eventos deportivos, las clásicas ferias y actividades para cerrar el Mes de las Infancias.

Este viernes inician las actividades previstas por la Municipalidad con un festejo para los niños y niñas. Desde las 16.30 habrá shows, chocolatadas, premios y competencias en el Complejo Deportivo Libertad en la calle Gaspar Lasalle 650. A las 19 comienza la primera edición de la Liga Municipal de Fútbol 5 Femenino en el Complejo Ledesma de avenida Sarmiento y 25 de Mayo. Los partidos serán a las 19, 20 y 21. El campeonato se extenderá hasta diciembre.

Luego, a las 19 y 20.30 se dictarán clases de gimnasia en Soldati al 300 en el parque 9 de Julio y en la plaza Urquiza. A las 20, el Centro Cultural Mercedes Sosa será sede de una nueva edición del ciclo Letra y Música en el que se presentarán Natalia Trouve, Daniel Albarracín y el escritor Juan Ignacio Jurado. A las 21, se presentará en el teatro Rosita Ávila el dúo Koino Yokan con la tucumana “Lucha” Cruz como telonera. La entrada general tiene un costo de $28.000.

Qué hacer el sábado 30 de agosto en Tucumán

A las 9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital, a cargo de la Dirección de Turismo Municipal. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.

A las 11 – El Bus Turístico realizará el paseo guiado por el histórico Barrio Ciudadela. Este circuito tiene paradas en la Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, el ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, entre otros lugares. Las inscripciones se realizan mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.

A las 16  – El Bus Turístico realizará el tradicional circuito histórico y cultural. Las inscripciones se realizan mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.

De 16 a 21 - Feria Manantial Sur, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

De 16 a 22 - Feria de Emprendedores en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco.

De 16 a 23 - Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas.

De 17 a 00 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio.  

De 17 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.

A las 17.30 - La Dirección de Turismo municipal ofrecerá un taller gratuito de danzas folclóricas para todas las edades y abierto al público, en la Plaza Temática, ubicada en Congreso y San Lorenzo. Se suspende por lluvia.

A las 18 - En el marco de las actividades organizadas por el Mes de las Infancias y del ciclo Teatro en los Barrios, se presentará el show infantil “Al ritmo del payaso”, en el pasaje Montevideo 1623, sede de la Asociación Civil Mujeres Capaces y del merendero Sembrando Esperanza. La entrada es libre y gratuita.

De 18 a 00 - Feria Sobre Ruedas en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, ubicado en avenida Coronel Suárez al 300, para acompañar con propuestas gastronómicas el recital de Estelares.

A las 19 y a las 21 - Edith Hermida llega al Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550) con su unipersonal de humor “Teneme paciencia”. Cómo ser hija y madre en esta época, la tecnología, la música, el ritmo cotidiano, los clichés, los mandatos y volver al ruedo después de los 50 son algunos de los temas que aborda. Entrada general: $15.000.  

Qué hacer el domingo 31 de agosto en Tucumán

A las 11 – El Bus Turístico realizará el paseo guiado por el histórico Barrio Ciudadela. Este circuito tiene paradas en la Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, el ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, entre otros lugares. Las inscripciones se realizan mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.

De 14 a 17 - Se hará un evento WASF Kids: Especial Infancias en la Estación del Trencito del parque 9 de Julio. La propuesta invita a  disfrutar de una jornada de encuentro y diversión inspirada en las culturas geek, otaku y friki de Japón, China y Corea. Entrada libre y gratuita.

De 15 a 22 - Feria Parque Quinto Centenario, ubicado en avenida Belgrano 4200.

A las 16  – El Bus Turístico realizará el tradicional circuito histórico y cultural. Las inscripciones se realizan mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.

De 16 a 21 - Feria Manantial Sur, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

De 16 a 22 - Feria de Emprendedores en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco.

De 16 a 23 - Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas.

De 17 a 00 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio.  

De 17 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda sobre calle Asunción.

A las 20.30 - Showchoirs Tucumán, subirá al escenario del Teatro Municipal Rosita Ávila ubicado con un show de canto coral, coreografías y más de 20 artistas en escena. Se escucharán hits de Katy Perry, Ricky Martin y Shania Twain, entre otros éxitos del pop nacional e internacional. Entrada general: $15.000.

