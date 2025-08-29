Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Luego, a las 19 y 20.30 se dictarán clases de gimnasia en Soldati al 300 en el parque 9 de Julio y en la plaza Urquiza. A las 20, el Centro Cultural Mercedes Sosa será sede de una nueva edición del ciclo Letra y Música en el que se presentarán Natalia Trouve, Daniel Albarracín y el escritor Juan Ignacio Jurado. A las 21, se presentará en el teatro Rosita Ávila el dúo Koino Yokan con la tucumana “Lucha” Cruz como telonera. La entrada general tiene un costo de $28.000.