El inesperado comentario de Donald Trump sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

¿Cuál es el origen de la enemistad entre Donald Trump y Taylor Swift?

Trump atacó a Swift desde que ella apoyó a Kamala Harris en lugar de a él durante las elecciones presidenciales de 2024. En ese momento, la artista ya había criticado al actual mandatario por utilizar una imagen falsa de ella para hacer creer que estaba a su favor. Él, por su parte, advirtió que las ventas de música de Swift se verían afectadas por su apoyo, aunque no fue así.