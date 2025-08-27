El inesperado comentario de Donald Trump sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce provocó una reacción inesperada de Donald Trump. Durante una reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos fue consultado sobre la boda de la pareja y, a pesar de su conocida aversión hacia la cantante, respondió con un sorprende mensaje. ¿Qué dijo?
La cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs compartieron la noticia en Instagram con un carrusel de fotos y la leyenda: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan". Las fotos capturan el momento en que Kelce se arrodilló en un jardín lleno de flores e incluyen un primer plano del anillo de diamantes de compromiso.
¿Qué dijo Trump sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce?
Donald Trump siempre fue notoriamente anti-Swift en las redes sociales, y lo último que publicó en Truth Social fue "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije 'odios A Taylor Swift', ya no está 'de moda'?". Sin embargo, el presidente de Estados Unidos sorprendió con su reacción tras enterarse de la super estrella pop con el ídolo de los Chief.
"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte", manifestó el líder político durante una conferencia de prensa y sorprendió a todos.
¿Cuál es el origen de la enemistad entre Donald Trump y Taylor Swift?
Trump atacó a Swift desde que ella apoyó a Kamala Harris en lugar de a él durante las elecciones presidenciales de 2024. En ese momento, la artista ya había criticado al actual mandatario por utilizar una imagen falsa de ella para hacer creer que estaba a su favor. Él, por su parte, advirtió que las ventas de música de Swift se verían afectadas por su apoyo, aunque no fue así.
"Bueno, en realidad me gusta mucho más la señora Mahomes. Si quieres saber la verdad. Ella es una gran admiradora de Trump. Yo no era admirador de Taylor Swift", dijo Trump en 'Fox & Friends' cuando le preguntaron a la mañana siguiente sobre el respaldo de Swift a Harris.