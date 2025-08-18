Este sencillo cambio en la forma de caminar puede reducir el dolor y retrasar el avance de la artrosis de rodilla

La doctora Valentina Mazzoli, profesora asistente del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU y coautora principal del estudio, explicó la magnitud del descubrimiento: "La mejora del dolor es significativa y de la misma magnitud que la que se consigue normalmente con los analgésicos, pero sin ninguno de los efectos secundarios farmacológicos. Esto convierte al reentrenamiento de la marcha en una opción muy prometedora y eficaz para las primeras fases de la artrosis de rodilla".