Este sencillo cambio en la forma de caminar puede reducir el dolor y retrasar el avance de la artrosis de rodilla

Un estudio reveló que una pequeña modificación en la marcha puede retrasar el desarrollo de la enfermedad.

Hace 4 Hs

La artrosis de rodilla es una condición crónica y degenerativa que afecta a  las articulaciones y que aparece con mayor frecuencia a medida que envejecemos, especialmente después de los 40 años. Millones de personas la padecen, sobre todo en zonas como las rodillas, las manos y las caderas, transformando actividades cotidianas como caminar en un verdadero desafío.

Aunque no existe una cura definitiva, las formas actuales de manejo incluyen mantenerse activo así como cuidar un peso saludable y usar medicamentos para aliviar el dolor. Sin embargo, una nueva y prometedora investigación reveló que una modificación sutil en la forma de caminar podría ser tan efectiva como los fármacos más comunes para aliviar el dolor y, lo que es aún más sorprendente, frenar la progresión de la artrosis de rodilla.

Un hallazgo que promete alivio

Este alentador estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Utah, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Stanford, y sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista The Lancet Rheumatology. La clave radica en algo tan sencillo como ajustar el ángulo del pie al caminar.

La doctora Valentina Mazzoli, profesora asistente del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU y coautora principal del estudio, explicó la magnitud del descubrimiento: "La mejora del dolor es significativa y de la misma magnitud que la que se consigue normalmente con los analgésicos, pero sin ninguno de los efectos secundarios farmacológicos. Esto convierte al reentrenamiento de la marcha en una opción muy prometedora y eficaz para las primeras fases de la artrosis de rodilla".

Detalles de la investigación

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigación trabajó con 68 participantes que presentaban artrosis de rodilla en etapa temprana. Tras un análisis detallado de su forma de caminar, a un grupo se le enseñó a modificar ligeramente el ángulo de su pie (hacia adentro o hacia afuera) entre 5 y 10 grados para reducir la carga sobre la rodilla. El otro grupo, el de control, recibió un entrenamiento similar, pero sin cambios en su ángulo natural de pisada.

Al finalizar el estudio, quienes habían modificado su forma de caminar reportaron una reducción de dolor significativamente mayor que el grupo de control. Pero lo más impactante fue lo que revelaron las resonancias magnéticas: el grupo que ajustó su pisada mostró una menor degeneración del cartílago de la rodilla.

El doctor David Kruse, médico de medicina deportiva de atención primaria en Cedars-Sinai Orthopaedics, comentó que "un hallazgo emocionante de este estudio es la posible ralentización de la degradación del cartílago con el reentrenamiento de la marcha. Si bien esto tiene un potencial sustancial, es necesario seguir investigando para comprender si la cantidad de ralentización demostrada se traducirá en mejores resultados clínicos con el tiempo".

El camino hacia una nueva normalidad

Aunque los resultados son muy alentadores, el doctor Kruse también señala que el reentrenamiento de la marcha no es un proceso sencillo. "La marcha de un individuo, o patrón de caminar, está influenciada por una cadena única de estructuras musculoesqueléticas complejas. Comprender y examinar los patrones de marcha normales puede ser un reto. En consecuencia, realizar cambios biomecánicos en el patrón de marcha de una persona puede ser muy difícil". Además, este proceso requiere conocimientos especializados y equipos costosos.

Sin embargo, los avances tecnológicos podrían acelerar estos cambios. La doctora Mazzoli mencionó que las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial podrían estimar la carga sobre la rodilla y determinar el mejor ángulo de pie personalizado para cada paciente, haciendo que esta modificación de la marcha sea "ampliamente accesible". Este avance podría significar un cambio radical en el tratamiento de la artrosis de rodilla, ofreciendo una alternativa eficaz y sin los efectos secundarios de los medicamentos.

