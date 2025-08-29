Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

"Tenemos fecha hoy de indagatoria y por prescripción de nuestro abogado, nos ponemos a dispoción ante quien corresponda -agregó-. Nuestra situación es de total inocencia y es la justicia es la que sabrá indagar en este caso. Ustedes me conocen siempre fui una persona abierta a la prensa, pero por prescripción del abogado... obvio que estamos dispuesto a declarar ante la justicia, siempre negamos rotundamente el tema que se dijo del narcotráfico -insistió-. Siempre fuimos personas que luchamos en beneficio de la comunidad", resaltó.