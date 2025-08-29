Secciones
LG PlayBuen día

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

El ex intendente y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, llegaron juntos esta mañana a prestar declaración indagatoria.

Hace 35 Min

El ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis "Pato" Campos, se presentó esta mañana en la sede de Gendarmería Nacional para prestar declaración indagatoria. Campos y su esposa, la actual legisladora oficialista Sandra Figueroa, se presentaron ante la Justicia Federal para someterse a declaración indagatoria en el marco de la investigación de un expediente por narcotráfico. 

Al llegar al lugar, Campos fue escueto ante la consulta periodística de LA GACETA. "Tengo que ponerme a derecho", dijo al comienzo de la entrevista, mientras aguardaba en la puerta del edificio en la sede de Gendarmería. 

"Tenemos fecha hoy de indagatoria y por prescripción de nuestro abogado, nos ponemos a dispoción ante quien corresponda -agregó-. Nuestra situación es de total inocencia y es la justicia es la que sabrá indagar en este caso. Ustedes me conocen siempre fui una persona abierta a la prensa,  pero por prescripción del abogado... obvio que estamos dispuesto  a declarar ante la justicia, siempre negamos rotundamente el tema que se dijo del narcotráfico -insistió-. Siempre fuimos personas que luchamos en beneficio de la comunidad", resaltó.

La causa comenzó en la primera semana de junio, cuando se viralizó un audio de la conversación que mantuvo el supuesto empresario Roque “Chipi” Jiménez con Campos. quedaron al descubierto supuestos vínculos narcos con funcionarios del municipio. También surgieron indicios sobre las posibles irregularidades con los fondos destinados a las obras públicas.

Por pedido de la fiscala Mónica García de Targa, también fueron procesados José Roldán (ex secretario de Hacienda de esa ciudad), Albano Loru (ex edil), Pablo “Maceta” Barrionuevo (responsable de la oficina de Desarrollo Social del municipio) y José “Cuchamota” Funez (gremialista que venía denunciado estas irregularidades).

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
2

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
3

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
4

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?
5

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales
6

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Más Noticias
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Por qué ayer fue un buen día para brindar (y hoy también) contra la tiranía de lo efímero

Por qué ayer fue un buen día para brindar (y hoy también) contra la tiranía de lo efímero

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Crece el envío de drogas y de mercadería de contrabando por encomiendas

Crece el envío de drogas y de mercadería de contrabando por encomiendas

Comentarios