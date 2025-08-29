Secciones
Efemérides del viernes 29 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Este viernes 29 de agosto es el Día del Abogado en la Argentina y el Día del Árbol, entre otros eventos asociados a la fecha.

El abogado tucumano Juan Bautista Alberdi. El abogado tucumano Juan Bautista Alberdi.
Hace 7 Hs

Las efemérides del 29 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra un nuevo Día del Abogado en la Argentina y el Día del Árbol.

La jornada toma el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, un día como este pero de 1810. Este tucumano ilustre se destacó por su labor como abogado, jurista y diplomático, y pasó a la historia por su rol clave en la Constitución Nacional de 1853. De hecho, es considerado el autor intelectual de este documento y, por ello en diciembre de 1958, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) propuso que el Día del Abogado coincidiera con su natalicio. Los letrados también celebran el Día Internacional del Abogado, que se festeja el 3 de febrero en todo el planeta.

Hechos ocurridos el 29 de agosto

1632 – Nace el filósofo inglés John Locke, fundador de la escuela del empirismo.

1810 – Nace el abogado y diplomático Juan Bautista Alberdi.

1842 – Con la firma del tratado de paz de Nanking concluye la primera Guerra del Opio entre el Reino Unido y China, que le cede la isla de Hong Kong y le abre cinco de sus puertos al comercio. En este contexto, China también se comprometió a cubrir los altos costos de la guerra y de indemnizaciones a los traficantes de opio.

1915 – Nace la actriz sueca Ingrid Bergman.

1920 – Nace el saxofonista estadounidense Charlie Parker.

1939 – Nace Joel Schumacher, cineasta estadounidense.

1958 – Nace el cantante estadounidense Michael Jackson, considerado “el rey del pop”.

1959 – Nace el exfutbolista y director técnico Ramón Díaz.

1982 – Muere la actriz Ingrid Bergman, en el día de su cumpleaños.

1986 – Nace la actriz y cantante estadounidense Lea Michele.

1997 – Se lanza Netflix como un servicio de alquiler de DVD en Internet.

2005 – Nueva Orleans se inunda en un 80 por ciento y mueren más de 1.200 personas en Estados Unidos a causa del huracán Katrina, de categoría 4.

2011 – Muere el presentador de televisión argentino Pipo Mancera.

Se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.

Se celebra el Día del Abogado en la Argentina, en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.

Se celebra el Día del Árbol en la Argentina.

Se celebra el Día del Gamer a nivel mundial. Esta actividad reúne a más de 2300 millones de jugadores en todos los países.

