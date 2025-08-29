Efemérides del viernes 29 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

La jornada toma el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, un día como este pero de 1810. Este tucumano ilustre se destacó por su labor como abogado, jurista y diplomático, y pasó a la historia por su rol clave en la Constitución Nacional de 1853. De hecho, es considerado el autor intelectual de este documento y, por ello en diciembre de 1958, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) propuso que el Día del Abogado coincidiera con su natalicio. Los letrados también celebran el Día Internacional del Abogado, que se festeja el 3 de febrero en todo el planeta.