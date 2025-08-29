Nueva CGT: se confirmó el cronograma electoral en medio de los debates internos sobre el liderazgo

El Consejo Directivo de la CGT formalizó el cronograma, al establecer el 18 de septiembre como fecha para la reunión del Comité Central Confederal, encargado de convocar al congreso eleccionario. La definición de nombres y formato de la conducción parece postergarse hasta después de las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuyos resultados influirán en la estrategia de la central obrera.