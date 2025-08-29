Secciones
Nueva CGT: se confirmó el cronograma electoral en medio de los debates internos sobre el liderazgo

La definición de nombres y formato de la conducción parece postergarse hasta después de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La CGT fijó el 5 de noviembre como fecha para elegir a sus nuevas autoridades, según el cronograma electoral oficializado. Si bien existe un consenso mayoritario en favor de un nuevo triunvirato, persiste la discusión entre sectores que abogan por una conducción única más firme frente al Gobierno actual.

El Consejo Directivo de la CGT formalizó el cronograma, al establecer el 18 de septiembre como fecha para la reunión del Comité Central Confederal, encargado de convocar al congreso eleccionario. La definición de nombres y formato de la conducción parece postergarse hasta después de las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuyos resultados influirán en la estrategia de la central obrera.

La reunión del Consejo Directivo transcurrió en un ambiente cordial, aunque se manifestaron diferencias entre los sectores "duros", que exigen mayor confrontación con el Gobierno, y los sectores "dialoguistas", que defienden la gestión realizada hasta el momento.

Los nombres que aparecen en el escenario

En paralelo, se evidenciaron las dos posturas principales en disputa. Los sectores dialoguistas se reunieron en un encuentro encabezado por Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), donde se hizo un llamado a la "unidad". 

Daer destacó la unidad de la CGT como "la única institución social que queda en pie". Este sector apuesta por mantener el triunvirato, y se mencionan los nombres de Jorge Solá (seguros), Cristian Jerónimo (vidrios) y Maia Volcovinsky (judiciales) como posibles integrantes. La ausencia de Carlos Acuña (estaciones de servicio), cercano a Luis Barrionuevo, quien promueve un unicato liderado por Gerardo Martínez, fue notable.

Por otro lado, Abel Furlán (UOM y secretario del PJ) se reunió con dirigentes de las regionales de la CGT en la provincia de Buenos Aires, donde se rechazó la reforma laboral del DNU 70/23 y la ley Bases, y se exigieron paritarias libres y homologación. 

Furlán, impulsor de un unicato con un programa claro, trasladó este pedido al Consejo Directivo de la CGT. En el encuentro se elaboró un documento titulado “El trabajo como motor de la Patria: unidad, industria y justicia", que incluye la defensa del trabajo, la negociación colectiva, mejores salarios y el rol del Estado.

