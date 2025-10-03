Las disputas de liderazgo emergen en la CGT, mientras se preparan para un nuevo 17 de octubre

La influencia de Hugo Moyano plantea un desafío más formidable a la lista preferida por el sector dialogante. A pesar de su edad avanzada, Moyano sigue siendo una figura influyente en el movimiento obrero. Después de reemplazar a su hijo Pablo en el sindicato de camioneros y apoyar la candidatura de su otro hijo, Huguito, a la legislatura nacional, Moyano ahora está presiona para que Octavio Argüello (Camioneros) tenga un lugar en el próximo triunvirato.