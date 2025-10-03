Las disputas de liderazgo emergen en la CGT, mientras se preparan para un nuevo 17 de octubre

Hugo Moyano (Camioneros) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos) están presionando a facciones dentro de la CGT para garantizar que sus candidatos estén representados en el próximo triunvirato, un grupo de tres personas que se espera que lideren la central sindical durante el período 2025-2029.
Este tira y afloja interno desafía los esfuerzos de los sectores "dialogantes" dentro de la CGT (UPCN, Uocra, Judiciales, entre otros) para impulsar su propia lista de candidatos.
La especulación sobre la composición del triunvirato circuló desde la reunión del Comité Central Confederal del 18 de septiembre, donde los llamados a la "unidad" resonaron en todo el edificio de Azopardo. Si bien un triunvirato es visto por muchos como el camino más probable para lograr la unidad, los detalles siguen siendo inciertos.
Los nombres, en danza
El sector dialogante promocionó discretamente los nombres de Jorge Solá (seguros), Maia Volcovinsky (judiciales) y Cristian Jerónimo (vidrios) como posibles líderes. De estos tres, Solá expresó abiertamente su interés en asumir un papel de liderazgo, aunque aparentemente favorece un sistema de liderazgo único. Sin embargo, las ambiciones de Moyano y de Barrionuevo complicaron el escenario.
Barrionuevo, que se distanció de los dialogantes y se convirtió en un crítico vocal de las políticas económicas del presidente Javier Milei, propuso inicialmente a Gerardo Martínez (Uocra) como único secretario general. Después de que el entorno de Martínez descartara esa posibilidad, Barrionuevo presentó una lista alternativa de candidatos, aunque su propuesta fue ampliamente descartada.
La influencia de Hugo Moyano plantea un desafío más formidable a la lista preferida por el sector dialogante. A pesar de su edad avanzada, Moyano sigue siendo una figura influyente en el movimiento obrero. Después de reemplazar a su hijo Pablo en el sindicato de camioneros y apoyar la candidatura de su otro hijo, Huguito, a la legislatura nacional, Moyano ahora está presiona para que Octavio Argüello (Camioneros) tenga un lugar en el próximo triunvirato.
Algunos creen que la defensa de Argüello por parte de Moyano es una maniobra estratégica para asegurar el puesto de Secretario de la Juventud de la CGT para su hijo menor, Jerónimo. Mientras tanto, Cristian Jerónimo trabaja activamente para asegurar su lugar en la lista final.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el resultado sigue siendo incierto. Independientemente de quién surja como líder, enfrentará la difícil tarea de afrontar los desafíos económicos y sociales que enfrenta Argentina bajo la administración de Milei.