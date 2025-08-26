Los tucumanos de "La Voz Argentina" dieron un show musical en la peatonal

Luego, Violeta Lemo se presentó con “Señor amante” y otras dos canciones. Sobre el salto de cuidar personas a estar en la televisión nacional, afirmó: “Estoy feliz porque ambas actividades son muy gratificantes pero la música es lo que amo. Mi familia está contenta, me banca porque es un sacrificio grande el que hago”. Además, mencionó que ya cuenta con diversas propuestas laborales y musicales. “El objetivo es vivir de la música y voy a ponerle toda la garra para que suceda”, concluyó.