Los tucumanos de "La Voz Argentina" dieron un show musical en la peatonal

Las voces de Violeta Lemo, Emiliano Villagra, Leandro Romano y los hermanos Olmos, entusiasmaron a los vecinos durante una hora en un espectáculo en vivo.

Los tucumanos de La Voz Argentina dieron un show musical en la peatonal FOTO DE LA GACETA /BELÉN CASTELLANO
Hace 1 Hs

El centro de San Miguel de Tucumán fue el escenario del show de los participantes tucumanos de "La Voz Argentina", tal como lo había anunciado la intendenta Rossana Chahla en sus redes sociales. La presentación se llevó a cabo en el Punto Musical, ubicado en Mendoza y Muñecas. Comenzó a las 20 y se extendió por una hora este martes.

Los cantantes se encuentran actualmente en los Playoffs del programa, instancia en la que los 11 participantes de cada equipo interpretan un tema individualmente. Luego, el coach debe seleccionar a cinco de ellos para que continúen en su equipo, mientras que los restantes tendrán la posibilidad de ser salvados por el voto telefónico del público, que elegirá a tres artistas más.

ATRÁS DE ESCENA. Los hermanos Olmos junto a Emiliano Villagra. ATRÁS DE ESCENA. Los hermanos Olmos junto a Emiliano Villagra. FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO

“El objetivo es vivir de la música”

El show en la peatonal congregó a mucha gente, entre familias de los cantantes y clubes de fans que llevaron carteles y banderas. La primera presentación estuvo a cargo de Emiliano Villagra, quien interpretó tres canciones: “La tucumanita”, “Tu misterioso alguien” y “Roja boca”. “Estamos disfrutando de Tucumán las últimas horas antes de volver a Buenos Aires donde nos esperan las instancias finales, los shows en vivo y la votación de la gente”, dijo a LA GACETA.

Villagra señaló que hay mucho que se puede compartir de la experiencia en el programa y adelantó que cantará una canción de rock durante los playoffs del equipo de Soledad Pastorutti, al que pertenece.

Luego, Violeta Lemo se presentó con “Señor amante” y otras dos canciones. Sobre el salto de cuidar personas a estar en la televisión nacional, afirmó: “Estoy feliz porque ambas actividades son muy gratificantes pero la música es lo que amo. Mi familia está contenta, me banca porque es un sacrificio grande el que hago”. Además, mencionó que ya cuenta con diversas propuestas laborales y musicales. “El objetivo es vivir de la música y voy a ponerle toda la garra para que suceda”, concluyó.

EN VIVO. Violeta Lemo interpreta EN VIVO. Violeta Lemo interpreta FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO

“Estamos dejando a la provincia en alto”

Enrique y Tomás Olmos interpretaron “Zamba a Monteros” y “A puro dolor”. “Estamos contentos porque sentimos el apoyo de la gente. Lo disfrutamos mucho Y no imaginamos estar acá”, dijo Enrique. Tomás agregó: “Nuestra familia es el motor de todo. Sin su apoyo no podríamos seguir”.

Enrique pidió a los tucumanos que apoyen a los participantes por teléfono durante la resolución de su equipo: “Somos una plaga de tucumanos”, dijo entre risas. Tomás destacó: “Nuestros compañeros son muy talentosos y estamos dejando a la provincia en alto. Ojalá que haya finalistas tucumanos”.

ROMÁNTICO. ROMÁNTICO. FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO

Leandro Romano interpretó tres baladas y expresó su deseo de crecer aún más tras la experiencia del programa. “Creo que mi actuación se verá mañana y espero llegar a la final”, adelantó.

Para finalizar el show, todos los participantes interpretaron “Lunita tucumana”, momento en el que el público dejó los celulares a un lado y comenzó a bailar al ritmo de la zamba.

