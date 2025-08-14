La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

Durante la devolución, el jurado volvió a expresar su asombro por la voz grave de Pablo y Emanuel Horvilleur, quien se sumó como colaborador del equipo de Miranda, le preguntó al tucumano qué música le gusta. "Me gusta desde todo desde 'Juan de la calle' hasta Ariana Grande", respondió señalando al Chaqueño Palavecino, quien participa del certamen como invitado de La Sole.