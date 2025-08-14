 La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino
La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

El participante tucumano superó el desafío Knockout y sigue en el certamen de talentos. Además, cantó un clásico del folclore con el Chaqueño Palavecino.

Hace 2 Hs

La de anoche fue la noche perfecta para el tucumano Pablo Cuello en La Voz. El cantante de 18 años, que ahora integra el team Miranda, superó la prueba Knockout y cumplió uno de sus sueños dentro de la música: cantar con el Chaqueño Palavecino.

Desde su llegada a La Voz, Pablo Cuello cautivó al jurado y al público con su potente y grave voz.  A lo largo de su participación en el programa, demostró versatilidad y una presencia escénica que lo posicionan como uno de los talentos más prometedores de la temporada.

En esta nueva instancia del certamen llamada Knockout, el tucumano cantó "Quedate" de Quevedo y Bizarrap, y logró encender al jurado que no dudó en arengarlo durante toda su interpretación. Su contrincante fue Ámbar, quien finalmente quedó eliminada.

Durante la devolución, el jurado volvió a expresar su asombro por la voz grave de Pablo y Emanuel Horvilleur, quien se sumó como colaborador del equipo de Miranda, le preguntó al tucumano qué música le gusta. "Me gusta desde todo desde 'Juan de la calle' hasta Ariana Grande", respondió señalando al Chaqueño Palavecino, quien participa del certamen como invitado de La Sole.

En ese momento, el músico no dudó en cantar los primeros acodes de "Juan de la calle", un clásico del folclore que además es una de sus canciones emblemas. Luego, se levantó de la silla para interpretar el tema junto a Pablo mientras el jurada los acompañaba de pie. 

Tras el emotivo momento llegó la devolución de Miranda. Ale Sergi felicitó a ambos participante y destacó la performance del tucumano. "Era un desafío enorme el que se pusimos y nos sorprendiste. Mi consejo es que te la creas más", remarcó el músico. Luego, Juliana transmitió la decisión del grupo: "Pablo, seguís en nuestro team". 

