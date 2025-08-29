Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

El doctor Brandon Crawford, neurólogo estadounidense, ha revelado cinco especias que pueden transformar el café en un verdadero elixir para la memoria y la salud mental. Contienen antioxidantes, antiinflamatorios y otros compuestos que ayudan a mantener el cerebro sano y prevenir enfermedades neurodegenerativas.
Crawford, en declaraciones al portal web She Finds, explicó que especias como la canela, el jengibre, la cúrcuma, la nuez moscada y la pimienta negra no solo mejoran el sabor del café, sino que también ofrecen una serie de beneficios neuroprotectores.
Qué especias agregarle al café para cuidar el cerebro y potenciar la memoria
Canela: escudo contra el estrés oxidativo
Según el experto, la canela destaca por sus altos niveles de antioxidantes, lo que la convierte en un escudo contra el estrés oxidativo, un factor de riesgo clave para el desarrollo de trastornos como el Alzheimer. Además, regula los niveles de azúcar en sangre, esencial para una función cognitiva óptima.
Jengibre y cúrcuma: un dúo poderoso
El jengibre, por su parte, ayuda a equilibrar los neurotransmisores en el cerebro, mejorando la concentración y la agilidad mental. Su acción antiinflamatoria y antioxidante reduce el daño cerebral y el estrés oxidativo.
La cúrcuma, especialmente su componente activo llamado curcumina, es otra aliada de la salud cerebral. Según Crawford, esta especia aumenta los niveles de BDNF, una hormona que promueve el crecimiento de nuevas neuronas y combate procesos degenerativos en el cerebro. Además, su potente acción antiinflamatoria y antioxidante protege la memoria y la función cognitiva.
Nuez moscada y pimienta negra: el toque final
La nuez moscada, además de aportar un sabor cálido y aromático, tiene propiedades neuroprotectoras que mejoran la memoria y previenen la degeneración neuronal. También se asocia con un estado de ánimo positivo.
Por último, aunque parezca sorprendente, la pimienta negra es una excelente adición al café. Mejora la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma, potenciando sus efectos beneficiosos para el cerebro. Además, favorece la digestión y la asimilación de nutrientes.