Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados durante el cierre de campaña

Uno de los referentes libertarios presentes en el momento del ataque, el influencer Iñaki Gutiérrez, enfrentó a un camarógrafo que fue reducido por los custodios y señaló: “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial“.