Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados durante el cierre de campaña

El hecho se produjo en la previa las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo en esa provincia.

Hace 1 Hs

En la previa de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en Corrientes, se registraron nuevos incidentes durante una recorrida de La Libertad Avanza (LLA). La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón tuvieron que ser evacuados.

Según imágenes difundidas por medios televisivos, en plena caravana libertaria un grupo de manifestantes que ya se encontraba en la zona comenzó a amedrentar con gritos y empujones, particularmente cerca del lugar donde estaba la hermana del presidente. Ante esta situación, la custodia oficial decidió evacuar a las autoridades en un auto oficial.

De acuerdo con la reconstrucción de este medio, en los últimos días organizaciones que reclamaban mejoras en las partidas para discapacidad realizaban manifestaciones en la zona. Al enterarse de la recorrida libertaria, decidieron interrumpirla. Hasta el momento, según pudo saber Infobae, hay dos personas detenidas que estarían vinculadas con organizaciones políticas.

Uno de los referentes libertarios presentes en el momento del ataque, el influencer Iñaki Gutiérrez, enfrentó a un camarógrafo que fue reducido por los custodios y señaló: “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial“.

Desde La Libertad Avanza se expresaron sobre los incidentes y aseguraron que fueron “militante(s) políticos del gobernador Valdés (quienes) irrumpieron violentamente en la caminata”. Por su parte, Karina Milei, desde el oficialismo nacional, publicó un breve mensaje: “Lisandro es Milei”, en referencia a Almirón, el candidato libertario.

Almirón, por su parte, repudió los hechos de violencia y declaró ante la prensa: “Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto los correntinos vamos a ir votar por el cambio y la libertad”.

