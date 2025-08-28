Periodistas de LN+ y A24 fueron agredidos durante la caravana de La Libertad Avanza en Corrientes

En medio de la caravana de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, organizada por Karina Milei y Martín Menem en el cierre de campaña, se produjeron graves incidentes que involucraron al influencer Iñaki Gutiérrez, asesor digital cercano al presidente Javier Milei.
Según quedó registrado en la transmisión de LN+, Gutiérrez empujó a un camarógrafo y luego increpó a la periodista Carla Ricciotti, en medio de un clima de tensión marcado por enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes opositores.
El cruce con un camarógrafo y la reacción de Gutiérrez
Durante la caravana, un camarógrafo golpeó uno de los vehículos de la comitiva. Ante esa situación, Iñaki Gutiérrez lo empujó, mientras otros militantes retuvieron al trabajador y una mujer llegó a golpearlo en la cara. Testigos denunciaron además que le habrían quitado su trípode.
Acto seguido, la periodista Carla Ricciotti (LN+) se acercó a consultarle al asesor presidencial sobre lo ocurrido. Visiblemente alterado, Gutiérrez respondió:
“¿Se piensan que por ser periodistas pueden empujar a la gente? (…) Muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden patear autos oficiales”.
Cuando Ricciotti aclaró que no había visto con claridad la secuencia y pidió precisiones, el militante la increpó:
“Tenés que hablar cuando sabés. No podés patear un auto oficial”.
La periodista le pidió tranquilidad, a lo que Gutiérrez contestó: “Estoy sumamente tranquilo”.
Agresión a un móvil de A24 en Corrientes
La violencia no solo alcanzó al equipo de LN+. Un móvil de A24 también fue atacado durante el mismo acto.
La cronista Cecilia Conesa y su camarógrafo fueron empujados, pateados y hasta agarrados del cuello por integrantes de la custodia de Karina Milei y Martín Menem, junto con militantes de LLA, según denunció la propia periodista.
La situación se produjo cuando los dirigentes se retiraban del cierre de campaña provincial y quedó registrada en la transmisión en vivo. Conesa denunció al aire:
“Después se quejan de la violencia del radicalismo y del peronismo, y La Libertad Avanza hace lo mismo”.
El equipo de prensa estaba cubriendo la caminata de cierre del candidato a gobernador de LLA, Lisandro Almirón, que competirá en las elecciones provinciales del próximo domingo.
Este hecho se suma a los disturbios ocurridos el miércoles en Lomas de Zamora, cuando la caravana del presidente Javier Milei fue recibida con piedrazos, en un clima de creciente tensión en los actos proselitistas del oficialismo.
Incidentes en la caravana de LLA en Corrientes
Pocos minutos después del cruce con Gutiérrez, se registraron nuevos disturbios. Hubo empujones y golpes contra una mujer, lo que obligó a intervenir a la policía provincial. En medio de la confusión, se escuchaban gritos y llantos de menores de edad.
La jornada ya había comenzado con tensión: antes del inicio de la caravana, militantes libertarios y peronistas se enfrentaron con insultos cara a cara. Vecinos también expresaron su malestar por la presencia de los dirigentes oficialistas.
Una mujer cuestionó a Karina Milei y Martín Menem:
“Estos tienen que volar de Corrientes. Caminan en el asfalto porque no les dan las pelotas para caminar en un barrio humilde”.
Otro manifestante agregó:
“Los niños, discapacitados y ancianos no se tocan. Él [Milei] es la casta que vino a arruinarnos. Prometió cosas que no cumplió. Agredió periodistas y lastimó viejos, eso no se hace”.
Karina Milei debió abandonar la caravana
Tal como informó LA NACION, la caravana de LLA terminó en caos. En medio de los disturbios, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, se vio obligada a interrumpir la caminata y retirarse antes de lo previsto.
Escoltada por militantes y efectivos policiales, Milei subió a una camioneta negra rumbo al aeropuerto para regresar a Buenos Aires. Mientras tanto, la policía provincial detuvo a tres personas vinculadas a los incidentes.