Una calma en el mercado tras la tormenta de la deuda

Tras la tormenta, parece que el clima del mercado se compuso, al menos en la coyuntura. Las tensiones electorales siguen, pero las acciones argentinas frenaron la caída. En ese horizonte, el dólar detuvo su marcha y bajó hasta los $ 1.345 por unidad. Pero, más allá de la licitación de la deuda que le dio alivio a la gestión del presidente Javier Milei, el Riesgo País está en alza y terminó en 853 puntos básicos. Con todo, el economista Ricardo Arriazu indicó que la coyuntura se originó en una fuerte desconfianza de lo que hará el Gobierno después de las elecciones con el dólar y las bandas cambiarias. “No tienen otra alternativa que parar al dólar, porque si se escapa se acabó todo el programa”, señaló durante un encuentro con agentes de Bolsa. “Como hay desconfianza, eso implica tasas de interés enorme”, completó. De todas maneras, aclaró que, según su interpretación, “no hay manera de ganarle” al Gobierno y a su capacidad de frenar la evolución del dólar.