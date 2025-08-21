Secciones
Donald Trump endurece su política migratoria: ordenó revisar 55 millones de visas por posibles infracciones

En caso de encontrarse información que lo justifique, la visa será revocada y, si el titular ya se encuentra en suelo estadounidense, quedará expuesto a un proceso de deportación.

La administración de Donald Trump continúa endureciendo su política migratoria. Este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se encuentra revisando los registros de más de 55 millones de extranjeros con visas válidas, con el objetivo de identificar posibles motivos de revocación o infracciones.

En una respuesta escrita a la agencia de noticias The Associated Press, la cartera norteamericana explicó que “todos los titulares de visas de Estados Unidos están sujetos a una evaluación continua”, cuyo propósito es detectar indicios de que puedan ser considerados inelegibles para mantener el documento.

En caso de encontrarse información que lo justifique, la visa será revocada y, si el titular ya se encuentra en suelo estadounidense, quedará expuesto a un proceso de deportación.

¿Cuáles serán los criterios de revisión?

El Departamento de Estado precisó que se mantiene alerta a distintos indicadores de inelegibilidad. Entre ellos, mencionó: permanencia más allá del tiempo autorizado por la visa, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en actividades terroristas o apoyo a organizaciones de este tipo. 

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de evaluación, incluidos registros policiales o migratorios, así como cualquier otro dato que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad”, destacó la institución.

