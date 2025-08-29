Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
SOBRE RUEDAS
VIDEO. La historia de Ariel y su ómnibus Mercedes-Benz de 1985
La pasión por los colectivos llevó a un conductor a transformar un vehículo antiguo en un verdadero icono de época. Sus detalles.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
LLAMATIVO. El ómnibus capta la atención y sorprende a quién lo ve pasar por las callecitas tucumanas. La Gaceta / Foto de Matías Vieito
Por
Matías Auad
Hace 6 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Buenos Aires
Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
Más Noticias
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas
Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo
Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas
Documentalistas proponen otro cine y miradas
El debate ético de un museo en Estados Unidos
Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más