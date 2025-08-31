El truco para combatir las canas de forma natural y mejorar la salud del cabello

Las canas son uno de los signos más visibles del paso del tiempo y, para muchas personas, su aparición genera incomodidad. Este fenómeno ocurre cuando los melanocitos -las células encargadas de producir melanina- disminuyen su actividad o dejan de funcionar por completo. Aunque las tinturas siguen siendo la solución más habitual, existen alternativas naturales que pueden ayudar a combatirlas y mejorar la salud general del cabello.