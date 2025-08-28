Ataque a la caravana de Javier Milei: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal

A través de un comunicado, la cartera que conduce Patricia Bullrich, afirmó que"la denuncia fue formulada por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por la coparticipación criminal. Los hechos revisten una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional".