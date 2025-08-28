Ataque a la caravana de Javier Milei: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó este jueves una denuncia penal luego del ataque ocurrido contra la caravana encabezada por el presidente, Javier Milei, en Lomas de Zamora.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Patricia Bullrich, afirmó que"la denuncia fue formulada por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por la coparticipación criminal. Los hechos revisten una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional".
En la presentación judicial, "se solicitó que se profundice la investigación para esclarecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una planificación deliberada y coordinada por parte de un grupo de personas, lo que podría derivar en una calificación legal más severa", agregó.
También indicó que "ya se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para avanzar con celeridad en la identificación de los autores materiales e intelectuales del hecho, en coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad".
"Nuestro compromiso es claro: no vamos a tolerar hechos de violencia política, ni ataques organizados contra la figura presidencial ni contra ninguna autoridad democráticamente electa. En la Argentina de hoy, el que las hace, las paga", finalizó el escrito.