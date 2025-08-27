Secciones
Política

Adorni mostró la foto de una roca arrojada contra la caravana de Milei: “Podrían haber matado a cualquiera”

El ataque ocurrió en el centro de Lomas de Zamora, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida, cuando la caravana presidencial fue sorprendida por una lluvia de piedras y otros objetos lanzados desde un volquete con escombros.

Adorni mostró la foto de una roca arrojada contra la caravana de Milei: “Podrían haber matado a cualquiera”
Hace 2 Hs

El vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió este martes una imagen del proyectil lanzado contra la camioneta en la que viajaban el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert.

“Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, escribió Adorni en la red social X (exTwitter), junto a la foto de la piedra.

Caravana interrumpida y evacuación de urgencia

El ataque ocurrió en el centro de Lomas de Zamora, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida, cuando la caravana presidencial fue sorprendida por una lluvia de piedras y otros objetos lanzados desde un volquete con escombros.

La custodia aceleró de inmediato el vehículo que trasladaba a Milei, Karina Milei, Espert y Sebastián Pareja para ponerlos a resguardo. En medio de los disturbios se produjo una batalla campal entre militantes libertarios y grupos identificados con el peronismo local.

Según denunciaron simpatizantes de La Libertad Avanza, entre los agresores había militantes cercanos al intendente Federico Otermín. Una joven resultó herida tras recibir un golpe y fue asistida por las fuerzas de seguridad.

Reacciones del oficialismo: “Kirchnerismo nunca más”

El episodio desató una ola de repudios desde el oficialismo, que responsabilizó al kirchnerismo por instigar la violencia política. El lema “Kirchnerismo nunca más” se repitió en los mensajes de dirigentes libertarios y aliados:

  • Javier Milei (desde Olivos, vía cuenta de LLA):
    “En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!”
  • Luis Petri:
    “Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei. Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más.”
  • Leila Gianni:
    “Las piedras que nos tiraron los violentos de siempre. ¡Este piedrazo me pasó por la cabeza! Nos tiraron a matar. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.”
  • Patricia Bullrich:
    “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo acompañaban. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo nunca más.”

Temas Javier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Atacaron a militantes de La Libertad Avanza en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”

Atacaron a militantes de La Libertad Avanza en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”

Javier Milei presentó a sus candidatos en Junín con críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana

Javier Milei presentó a sus candidatos en Junín con críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

El edil Canelada le respondió al gobernador: Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur

El edil Canelada le respondió al gobernador: "Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur"

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Comentarios