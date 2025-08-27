Adorni mostró la foto de una roca arrojada contra la caravana de Milei: “Podrían haber matado a cualquiera”

El vocero presidencial, Manuel Adorni , difundió este martes una imagen del proyectil lanzado contra la camioneta en la que viajaban el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert.

“Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, escribió Adorni en la red social X (exTwitter), junto a la foto de la piedra.