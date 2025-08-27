Adorni mostró la foto de una roca arrojada contra la caravana de Milei: “Podrían haber matado a cualquiera”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió este martes una imagen del proyectil lanzado contra la camioneta en la que viajaban el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert.
“Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, escribió Adorni en la red social X (exTwitter), junto a la foto de la piedra.
Caravana interrumpida y evacuación de urgencia
El ataque ocurrió en el centro de Lomas de Zamora, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida, cuando la caravana presidencial fue sorprendida por una lluvia de piedras y otros objetos lanzados desde un volquete con escombros.
La custodia aceleró de inmediato el vehículo que trasladaba a Milei, Karina Milei, Espert y Sebastián Pareja para ponerlos a resguardo. En medio de los disturbios se produjo una batalla campal entre militantes libertarios y grupos identificados con el peronismo local.
Según denunciaron simpatizantes de La Libertad Avanza, entre los agresores había militantes cercanos al intendente Federico Otermín. Una joven resultó herida tras recibir un golpe y fue asistida por las fuerzas de seguridad.
Reacciones del oficialismo: “Kirchnerismo nunca más”
El episodio desató una ola de repudios desde el oficialismo, que responsabilizó al kirchnerismo por instigar la violencia política. El lema “Kirchnerismo nunca más” se repitió en los mensajes de dirigentes libertarios y aliados:
- Javier Milei (desde Olivos, vía cuenta de LLA):
“En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!”
- Luis Petri:
“Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei. Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más.”
- Leila Gianni:
“Las piedras que nos tiraron los violentos de siempre. ¡Este piedrazo me pasó por la cabeza! Nos tiraron a matar. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.”
- Patricia Bullrich:
“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo acompañaban. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo nunca más.”