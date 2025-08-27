Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Campaña en crisis y escándalos

La caravana se da en un contexto adverso para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El espacio enfrenta fuertes turbulencias internas a raíz del fallido armado de listas conducido por Sebastián Pareja y el creciente enfrentamiento con sectores como “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Santiago Caputo. La tensión se incrementó tras la reciente filtración de audios que comprometerían a Karina Milei en un presunto esquema de coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se menciona el pago de sobornos por parte de droguerías a cambio de contratos estatales, señaló "Ámbito".