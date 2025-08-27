Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza (LLA) fueron blanco de un intento de agresión este miércoles durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La situación obligó a la seguridad presidencial a evacuar de urgencia a la comitiva del mandatario.
La actividad se desarrollaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando un grupo de personas lanzó piedras y botellas al vehículo en el que se trasladaban al libertario, su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el dirigente libertario bonaerense Sebastián Pareja. El hecho ocurrió poco después del arribo a la zona céntrica, donde simpatizantes y manifestantes se encontraban en las inmediaciones.
El equipo de seguridad dispuso la retirada inmediata del mandatario y sus acompañantes. En medio del caos, Espert debió abandonar el lugar en moto, acosado por insultos de vecinos. Previamente, el intendente local había pedido un clima de paz ante la llegada del mandatario, informó el diario "Ámbito".
â ï¸Incidentes y tensiÃ³n en la caravana de Milei— C5N (@C5N) August 27, 2025
ðï¸@LautaroMaislin
ð² #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Efw5bKJ9Mk
Campaña en crisis y escándalos
La caravana se da en un contexto adverso para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El espacio enfrenta fuertes turbulencias internas a raíz del fallido armado de listas conducido por Sebastián Pareja y el creciente enfrentamiento con sectores como “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Santiago Caputo. La tensión se incrementó tras la reciente filtración de audios que comprometerían a Karina Milei en un presunto esquema de coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se menciona el pago de sobornos por parte de droguerías a cambio de contratos estatales, señaló "Ámbito".
La aparición de estos audios y la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, amigo personal del presidente, colocaron al Gobierno en el centro de una tormenta política que atraviesa de lleno la campaña.
El recorrido del mandatario por el sur del conurbano se da en medio del descontento social generado por el ajuste económico, especialmente en los sectores más vulnerables. Durante la caravana, Milei estuvo acompañado por el ex comisario Maximiliano Bondarenko, primer candidato de la boleta libertaria en esa sección electoral, quien busca posicionarse en un distrito donde La Libertad Avanza aún no logra consolidar una estructura territorial firme.
Pese a las tensiones, se esperaba que el presidente repitiera su habitual gesto de exhibir la motosierra como símbolo de su política de recorte estatal, aunque sin pronunciarse sobre el escándalo de corrupción que sacude a su entorno.
A fines del mes pasado, el gobierno bonaerense denunció ante la Justicia una presunta maniobra de desestabilización institucional que habría involucrado a altos mandos policiales vinculados a la campaña de Bondarenko. Según la denuncia, 24 efectivos de la Policía Bonaerense habrían articulado acciones con fines políticos en favor del excomisario.
Luego del caótico acto en Lomas de Zamora, Milei tiene previsto continuar su recorrido proselitista con una nueva actividad en Moreno, bastión peronista de la primera sección electoral, donde el oficialismo buscará instalar el lema “kirchnerismo nunca más”.
En paralelo, la tensión se replicó esta semana en Junín, donde manifestantes increparon a Espert y Pareja. Allí, en un acto con fuerte custodia, Milei se encontró con simpatizantes y opositores separados apenas por una valla y un cordón policial, en un reflejo del clima polarizado que rodea su campaña.