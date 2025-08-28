Diputados: Martín Menem lanza un plan de retiro voluntario con tope de 200 vacantes

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó un régimen de retiro voluntario general que regirá a partir del próximo lunes 1 de septiembre. Según la resolución presidencial 505/25, el programa tendrá un tope de 200 vacantes -o el límite que marque la disponibilidad presupuestaria- y contempla un esquema de bonificación de hasta 20 años de servicio.
El beneficio está dirigido al personal de planta permanente y temporal con al menos 24 meses de trabajo acreditado en estructuras orgánicas estables. Quienes se adhieran percibirán una compensación indemnizatoria no remunerativa, calculada en base a la remuneración bruta mensual normal y habitual, excluyendo adicionales variables como viáticos, aguinaldo o compensaciones por riesgo, publicó Infobae
El esquema de pago contempla entre tres y 10 cuotas, determinadas por la mitad de los años de servicio. En caso de que la antigüedad sea impar, se sumará un año para establecer la cantidad de pagos. Además, el régimen prevé que:
- Para quienes tengan entre 2 y 12 años de servicio, el 50% se percibirá al inicio y el resto en cuotas.
- Entre 13 y 20 años, se abonará un 30% al inicio y un 70% en cuotas.
- Para quienes acumulen entre 21 y 25 años de servicio, se podrán pagar hasta 20 sueldos brutos.
- La liquidación final incluirá el proporcional del sueldo anual complementario (SAC) devengado, vacaciones no gozadas y otros conceptos previstos por la normativa vigente.
Beneficios adicionales:
Los agentes que accedan al retiro podrán mantener la cobertura de salud de la Dirección de Ayuda Social (DAS), con cargo al trabajador, mientras duren las cuotas de pago. También tendrán la opción de conservar el descuento sindical en las mismas condiciones.
Restricciones:
Quedarán excluidos del programa quienes:
- Tengan sumarios administrativos con sanciones de cesantía o exoneración.
- Presenten ausencias injustificadas pasibles de cesantía.
- Mantengan demandas contra la Cámara baja (excepto Riesgos del Trabajo).
- Estén procesados por delitos contra la administración pública.
- Hayan presentado renuncia o iniciado trámites jubilatorios antes del 01/09/2025.
- Estén incluidos en el Régimen de Retiro Previo a la Jubilación, ya sea aprobado o en trámite.
La solicitud deberá completarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia del plan. Pasado ese plazo, no habrá prórrogas y la adhesión implicará la renuncia irrevocable al cargo. Sin embargo, la concesión no es automática: la Cámara de Diputados se reserva la facultad de aprobar o rechazar cada solicitud por razones de servicio, presupuesto u oportunidad.
El anuncio se da en medio de críticas históricas sobre la falta de transparencia de la web de Diputados, que -a diferencia del Senado- mantiene un atraso considerable en su actualización. Una señal más de los desafíos institucionales que aún enfrenta la Cámara baja.