Diputados: Martín Menem lanza un plan de retiro voluntario con tope de 200 vacantes

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó un régimen de retiro voluntario general que regirá a partir del próximo lunes 1 de septiembre. Según la resolución presidencial 505/25, el programa tendrá un tope de 200 vacantes -o el límite que marque la disponibilidad presupuestaria- y contempla un esquema de bonificación de hasta 20 años de servicio.