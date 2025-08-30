No molestarán nunca más: cómo ahuyentar las cucarachas con limón en primavera

Con la llegada de la primavera, los días cálidos y la presencia de insectos como las cucarachas se vuelven más comunes. Estos visitantes indeseados invaden los hogares en busca de comida y refugio, especialmente después del frío del otoño y el invierno. A pesar de que los productos químicos son una opción popular para combatirlos, existe un método natural y efectivo.