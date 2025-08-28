Alzheimer: cómo funciona la nueva terapia con luz desarrollada por investigadores

El origen de esta innovación se remonta a 2017, cuando el profesor Jes Broeng facilitó una colaboración entre expertos en neurociencia y especialistas en luz. El desarrollo del dispositivo fue impulsado por jóvenes ingenieros, como Marcus Carstensen, quien creó el primer circuito eléctrico y hoy es Director de Tecnología en OptoCeutics. En el futuro, los investigadores prevén que esta tecnología pueda convertirse en una alternativa a las fuentes de luz convencionales, integrándose en lámparas de uso cotidiano en hogares y residencias de ancianos como una medida preventiva y de tratamiento.