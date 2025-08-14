Los mejores alimentos para proteger el cerebro y prevenir el alzheimer

Hay todo un combo de condiciones que incrementan las chances de desarrollar alzheimer o demencia que se pueden prevenir o manejar: la alimentación es una de ellas y ejerce un rol clave en otras, como la hipertensión, la diabetes y el exceso de peso.
"Las investigaciones realizadas durante las últimas tres décadas han arrojado pruebas sólidas de que los factores dietéticos desempeñan un papel importante en el riesgo de la enfermedad de Alzheimer", afirman William Grant (del Centro de Investigación sobre la Luz Solar, la Nutrición y la Salud de San Francisco, Estados Unidos) y Steven Blake (del Maui Memory Clinic), citados por Clarín.
Una investigación del Framingham Heart Study y que cita Prevention determinó que incorporar la dieta MIND a los hábitos alimenticios reduce el riesgo de demencia como el alzheimer.
Melissa Prest, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética y miembro de la Junta de Revisión Médica de Prevención, explica que la dieta MIND es un acrónimo de Intervención Mediterránea-DASH para la Dieta de Retraso Neurodegenerativo, señala Prevention.
Alzheimer: ¿qué alimentos incluye la dieta MIND?
La dieta MIND tiene 15 componentes dietéticos, incluidos 10 grupos de alimentos saludables para el cerebro y cinco grupos no saludables.
Para adherirse y beneficiarse de la dieta MIND, una persona necesitaría comer:
- Por lo menos tres porciones de cereales integrales al día.
- Verduras de hojas verdes (como ensalada) por lo menos seis veces a la semana.
- Otras verduras al menos una vez al día.
- Frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesa, mora) al menos dos veces por semana.
- Carne roja menos de cuatro veces a la semana.
- Pescado al menos una vez a la semana.
- Aves de corral al menos dos veces por semana.
- Legumbres más de tres veces por semana.
- Frutos secos al menos cinco veces a la semana.
- Comida frita o rápida menos de una vez a la semana.
- Principalmente aceite de oliva para cocinar.
- Menos de una cucharada de manteca o margarina al día.
- Menos de una porción de queso entero a la semana.
- Menos de una porción de dulces a la semana.
¿Qué alimentos debo evitar para prevenir la demencia?
Existen otros alimentos que debe evitar si quiere prevenir la demencia. En este grupo se encuentran:
Mantequilla y margarina
Queso
Dulces
Carnes rojas
Comida frita o rápida