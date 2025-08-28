Elías de Pérez: “La nueva ley de administración oficializa la bicicleta financiera”

Según Elías de Pérez, la extensión de este plazo es injustificada y podría permitir al Gobierno incurrir en prácticas de especulación financiera, conocidas coloquialmente como "bicicleta financiera". "En la mayoría de las provincias, el plazo para depositar los impuestos es de 24 horas. Nuestra ley original establecía un plazo de 48 horas, con la posibilidad de extenderlo a siete días en casos excepcionales. Ahora, con este cambio, el dinero puede permanecer retenido casi un mes, sin una justificación clara sobre su uso durante ese período, especialmente en un contexto de alta volatilidad en las tasas de interés", detalló.