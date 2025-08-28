Secciones
Elías de Pérez: “La nueva ley de administración oficializa la bicicleta financiera”

La legisladora criticó la extensión del plazo para el ingreso de fondos al Tesoro provincial, al argumentar que facilitará la especulación financiera.

Hace 1 Hs

La reciente modificación de la Ley de Administración Financiera de la provincia desató una polémica en la Legislatura. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Bloque opositor) manifestó su desacuerdo con la nueva normativa que permite a los entes recaudadores ingresar los fondos al Tesoro provincial hasta 20 días hábiles después de su percepción.

Según Elías de Pérez, la extensión de este plazo es injustificada y podría permitir al Gobierno incurrir en prácticas de especulación financiera, conocidas coloquialmente como "bicicleta financiera". "En la mayoría de las provincias, el plazo para depositar los impuestos es de 24 horas. Nuestra ley original establecía un plazo de 48 horas, con la posibilidad de extenderlo a siete días en casos excepcionales. Ahora, con este cambio, el dinero puede permanecer retenido casi un mes, sin una justificación clara sobre su uso durante ese período, especialmente en un contexto de alta volatilidad en las tasas de interés", detalló.

La legisladora también cuestionó la justificación oficialista de que la modificación es necesaria para modernizar el sistema y facilitar los pagos con tarjeta de crédito. "Es falso que se necesite modificar la ley para permitir el ingreso de fondos mediante tarjeta de crédito, ya que actualmente ya se cobra de esa manera. Si se tratara de cobros con tarjeta, el dinero debería ingresarse en el momento en que la tarjeta efectúa el pago", argumentó.

“Yo denomino a esto la ‘Ley de la cadena’, porque se está creando un mecanismo que facilita la bicicleta financiera, permitiendo que lo que se recauda en la provincia se ingrese recién 20 días hábiles después. Están reteniendo durante 20 días un dinero que no les pertenece, sino que es de todos los tucumanos”, concluyó.



