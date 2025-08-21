Silvia Elías de Pérez pidió que se declare la Emergencia en Discapacidad en Tucumán

“Es imperativo que el Estado actúe con responsabilidad y compromiso. La desigualdad en el acceso a los servicios de salud y rehabilitación es inaceptable. Con este proyecto, buscamos no solo aliviar la carga económica de los centros de atención, sino también garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean plenamente respetados. Nuestra provincia debe ser un ejemplo de inclusión y respeto a los derechos. La aprobación de este proyecto es un paso fundamental hacia una Tucumán más justa y equitativa para todos”, concluyó la legisladora.