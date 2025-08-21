Secciones
Silvia Elías de Pérez pidió que se declare la Emergencia en Discapacidad en Tucumán

"La emergencia que proponemos es una respuesta urgente a una situación crítica que no podemos ignorar", planteó.

La legisladora Silvia Elías de Pérez La legisladora Silvia Elías de Pérez ARCHIVO
La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia en Discapacidad en la provincia de Tucumán a raíz de la crítica situación de los prestadores de servicio educativo terapéutico para personas con discapacidad, que hace peligrar su continuidad y la imperiosa necesidad de los mismos para la vida y desarrollo de estas personas.

El proyecto propone una medida transitoria de emergencia por seis meses que consiste en eximir del pago de ingresos brutos a los prestadores de discapacidad y luego la alícuota que hoy es del 4,5% se reduzca al 3%.

“Hoy más que nunca, es necesario garantizar el acceso a los servicios esenciales para las personas con discapacidad. La emergencia que proponemos es una respuesta urgente a una situación crítica que no podemos ignorar. Los centros de atención son el sostén de muchas familias, y su continuidad es vital. Hay 70 mil tucumanos con discapacidad que corren el riesgo de quedarse sin prestaciones”, expresó Elías de Pérez.

La medida, explicó la parlamentaria, responde al contexto de crisis que enfrenta la provincia, acentuado por el veto presidencial a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y la falta de financiamiento adecuado. Según datos del Censo Nacional, más de 5,1 millones de personas en Argentina presentan alguna dificultad o limitación permanente, lo que resalta la urgencia de esta iniciativa.

“Es imperativo que el Estado actúe con responsabilidad y compromiso. La desigualdad en el acceso a los servicios de salud y rehabilitación es inaceptable. Con este proyecto, buscamos no solo aliviar la carga económica de los centros de atención, sino también garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean plenamente respetados. Nuestra provincia debe ser un ejemplo de inclusión y respeto a los derechos. La aprobación de este proyecto es un paso fundamental hacia una Tucumán más justa y equitativa para todos”, concluyó la legisladora.

Temas Silvia Elías de Pérez
