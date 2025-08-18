Compras en Chile: qué electrodomésticos de línea blanca se pueden traer a Argentina

Este fin de semana largo quedó marcado por el debut del permiso de ARCA que permite a los argentinos ingresar al país electrodomésticos de línea blanca desde Chile como parte de su equipaje personal, algo que hasta ahora estaba prohibido. La flexibilización de la normativa abre nuevas oportunidades para quienes realizan escapadas de compras al país vecino, aunque con ciertas restricciones para evitar usos comerciales.