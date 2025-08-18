 Compras en Chile: qué electrodomésticos de línea blanca se pueden traer a Argentina
Por primera vez, los argentinos pueden ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile como parte de su equipaje personal. ARCA estableció los requisitos y límites para garantizar que sean de uso doméstico y no comercial.

Hace 15 Min

Este fin de semana largo quedó marcado por el debut del permiso de ARCA que permite a los argentinos ingresar al país electrodomésticos de línea blanca desde Chile como parte de su equipaje personal, algo que hasta ahora estaba prohibido. La flexibilización de la normativa abre nuevas oportunidades para quienes realizan escapadas de compras al país vecino, aunque con ciertas restricciones para evitar usos comerciales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que los electrodomésticos solo podrán ingresarse para uso personal, limitando la cantidad a una unidad por categoría y por año calendario.

Electrodomésticos permitidos

Los productos que se pueden traer desde Chile incluyen:

Heladeras y freezers: equipos de refrigeración de uso doméstico.

Lavarropas y secarropas: incluyendo modelos combinados.

Aires acondicionados: de uso doméstico.

Cocinas y hornos: eléctricos y a gas.

Microondas.

Calefones y termotanques: solo eléctricos y de uso doméstico.

Requisitos para ingresar los electrodomésticos

Para poder ingresar estos productos, ARCA informó que es necesario cumplir con un proceso específico, ya que no se incluyen en la franquicia habitual de equipaje:

Declaración Jurada: antes de llegar a la frontera, el viajero debe completar el formulario OM2153-A en el micrositio «Viajeros» de la página web de ARCA. Este trámite confirma que el producto será destinado a uso personal.

Pago de impuestos: el sistema genera la liquidación de aranceles y gravámenes correspondientes, que deben ser abonados antes del ingreso.

Presentación en Aduana: es obligatorio llevar el comprobante de pago (impreso o digital) y la documentación generada por el sistema para que el producto sea liberado.

Con esta nueva normativa, los turistas argentinos podrán aprovechar sus viajes a Chile para adquirir electrodomésticos de línea blanca de manera legal y organizada, cumpliendo con las exigencias de ARCA.

